Marta Fascina, la nuova presunta compagna di Silvio Berlusconi

È il gossip del momento: stando agli ultimi rumors che stanno circolando in rete, subito dopo le feste di fine anno, Silvio Berlusconi avrebbe lasciato la sua storica compagna Francesca Pascale per legarsi a Marta Fascina.

Lei, 30enne deputata di origini calabresi, è però cresciuta nella zona di Portici, nel napoletano, per poi trasferirsi a Roma, dove si è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza. Dopo essersi distinta nel ruolo di public relation specialist e di Press Officer and Public relation specialist dell’AC Milan, nel 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia.

Da diversi mesi, in ragione di quanto già svelato dal Fatto Quotidiano, Marta Fascina frequenta Palazzo Grazioli, partecipando a diversi incontri e cene con altri personaggi politici di primo piano. Molto riservata e attenta nel mantenersi lontano dai riflettori, oltre ad essere segretario della IV Difesa della Camera dei deputati, ricopre anche il ruolo di responsabile della Sicurezza del Gruppo del suo partito.

Già alcuni mesi fa si era vociferato su una possibile crisi tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale, la compagna alla quale era legato da diversi anni. In un’intervista a Vanity Fair, era stata lei stessa ad ammettere che i figli non si intrometterebbero mai nella vita sentimentale del padre; ciononostante ha sempre dovuto lavorare molto per farsi riconoscere come compagna di Silvio Berlusconi, anche perché in ragione della differenza d’età, è facile ipotizzare che a prevalere siano gli interessi anziché l’amore.

Ad ogni modo, nonostante la notizia stia dilagando sul web, a smentire la nuova presunta love story è stato Alessandro Cecchi Paone, storico amico della Pascale. Intervistato sul punto, il giornalista e divulgatore scientifico ha precisato che sarebbe tutta “un’enorme balla, un’enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca e il Presidente, che stanno insieme da almeno dieci anni”.