Flavio Briatore è ricoverato al San Raffaele per condizioni mediche serie da coronavirus

Il 17 agosto è stato chiuso il noto locale di Flavio Briatore che si trova a Porto Cervo, il billionarie, con più di 50 dipendenti risultati positivi dalle indagini dell’unità di crisi è stato deciso di mettere un centinaio di persone in isolamento domiciliare.

E’ di pochi minuti fa la comunicazione ufficiale che Flavio Briatore ha contratto il coronavirus ed è stato trasferito dalla Sardegna all’ospedale San Raffaele di Milano dove è attualmente ricoverato per delle complicazioni serie per aver contratto il virus.

Dalle prime informazioni che emergono sembra che Briatore sia ricoverato a Milano già da lunedì, fino ad oggi non è stato fatto nessun comunicato sul ricovero dell’imprenditore. Le comunicazioni ufficiali dicono che l’uomo, al momento, è in condizioni mediche serie ma non è in terapia intensiva.

Molti giornalisti informano di aver provato a contattare l’uomo ed anche i suoi manager ma nessuno risponde, questo fa temere che Briatore possa essere in una situazione tale da non poterne parlare.

All’interno del locale di Briatore inizialmente erano state trovate 11 persone positive ed altre 50 erano state messe in isolamento. Per ora si sa che altre 52 persone tra il personale dipendente sono risultate positive compreso lo stesso Briatore. Dopo tutti i tamponi effettuati è ormai certo che all’interno del locale vi era un focolaio e per questo il locale dal 17 agosto è chiuso.

A Porto Cervo ieri ha chiuso un altro storico locale, il sottovento, per una decisione dei Gestori a causa della positività di un membro dello staff. Sembra che la persona contagiata sia proprio il gestore che è ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di Sassari dopo essere risultato positivo al test del coronavirus. Visti i gravi sintomi è sottoposto ad osservazione e ad alti flussi di ossigenazione.