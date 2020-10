ZTE Blade V2020 5G: medio-gamma per il multimediale e la fotografia

ZTE, brand cinese focalizzato sulla tecnologia mobile (pennette e smartphone), sebbene nel proprio listino annoveri anche mediabox e auricolari smart, ha annunciato uno smartphone low cost, lo ZTE Blade V2020, ridestando una denominazione quasi per intero già utilizzata la scorsa estate.

Il nuovo ZTE Blade V2020 5G (162,7 x 76,3 x 8,8 mm, per 184 grammi) mostra una spiccata vocazione per l’intrattenimento multimediale: ricorrendo all’espediente del foro in alto a sinistra, per la selfiecamera da 16 megapixel, garantisce il 90.8/% di screen-to-body al display LCD panoramico (19,5:9) da 6.53 pollici, risoluto in FullHD+, con eccellente copertura (97%) dello spazio colore NTSC. Atto a coinvolgere l’utente anche sul piano sonoro opera uno speaker mono, ma con amplificatore smart, certificato per il DTS:X Ultra, da 1 cc di volume: in più, non manca il jack da 3.5 mm per le cuffie.

Sul retro, affidata la sicurezza a un centralissimo scanner biometrico, un bumper squadrato a sinistra ospita, sopra il Flash Dual LED, una quadcamera, da 48 (principale, f/1.79), 8 (ultragrandangolo a 120°, f/2.2), 2 (macro, f/2.4), 2 (profondità, f/2.4) megapixel, gestita dalla classica app fotografica portata in dote da MediaTek che, a questo giro, ha fornito il processore octacore (2.6 GHz) Dimensity 800, ultimamente molto utilizzato per portare il 5G, standalone e non (via modem Helio M70 5G), sugli smartphone di fascia media.

Non mancano le connettività, oltre al già menzionato 5G: ZTE Blade V2020 5G comprende il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0, il GPS, ed una microUSB Type-C per caricare la batteria, da 5.000 mAh: il sistema operativo scelto, Android 10, risulta essere rivestito dall’interfaccia proprietaria MiFavor.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, ZTE Blade V2020 5G può essere acquistato nel mercato cinese, nella sola nuance blu (riflessi gradientati), con l’allestimento mnemonico di RAM (LPDDR4x) + storage (UFS 2.1, espandibile di altri 512 GB ricorrendo ad una schedina microSD non inclusa) da 6+128 GB, al prezzo di 1.399 euro, praticamente corrispettivi di 177 dei nostri euro attuali.