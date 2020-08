ZTE Blade V2020: presentato l’ultra low cost con quadcamera e maxi batteria

ZTE, brand cinese apprezzato per i suoi smartphone spesso innovativi e avveniristici (es. l’Axon M con doppio display, o lo smartphone “curvo” Nubia-α), vive anche di routine, rappresentata dal costante annuncio di smartphone di fascia medio-bassa, come l’appena presentato (in Cina) Blade V2020.

Il nuovo Blade V2020 (173.4 x 78 x 9.2 mm, per 204 grammi) propone un ampio display da 6.2 pollici, risoluto in HD+, di tipo TFT, leggermente intaccato in alto da un notch a goccia nel quale è situata la selfiecamera, da 8 megapixel. Occultato di lato, a destra, in una leggera incavatura a portata di pollice, lo scanner per le impronte digitali, il retro ospita “solo” una quadrupla fotocamera, disposta a L rovesciata, con un sensore principale da 16, un ultragrandangolo da 8, un macro da 2 e un modulo per la profondità, sempre da 2 megapixel, posto nei pressi del Flash LED.

Niente MediaTek o Qualcomm per l’entry level ZTE Blade V2020 che, come motore logico, adotta un processore octacore (1.6 GHz) di Spreadtrum, l’Unisoc SC9863A realizzato a 28 nanometri di litografia ed abbinato alla GPU PowerVR GE8322 di IMG: la RAM, fissata a 4 GB, fa coppia con 128 GB di storage, che possono essere ampliati, sino a 512 GB, ricorrendo a una schedina microSD.

Presenti il Dual SIM, con le classiche connettività Wi-Fi, 4G, Bluetooth, ed il localizzatore GPS, ma privo di NFC, lo ZTE Blade V2020 affida la sua autonomia ad una batteria da ben 5.000 mAh: quest’ultima, caricata via microUSB Type-C (con OTG), grazie alla funzionalità del reverse charging, può fungere anche da powerbank per offrire qualche minuto di funzionamento ad altri device rimasti a secco.

Secondo i progetti del costruttore, ZTE Blade V2020, per il quale è stato scelto il sistema operativo Android 10, esordirà prossimamente, partendo dal mercato interno cinese, con un listino consigliato di 899 yuan, pari a pressappoco 110 dei nostri euro.