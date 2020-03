Xiaomi Redmi Note 8 Pro è offerto ad un prezzo molto interessante: un’occasione da non farsi scappare

Cosa ne pensa l’autore

Fabio Attardo - La promozione proposta da Esselunga, almeno secondo il mio parere, merita di essere tenuta in considerazione. Il Redmi Note 8 Pro è stato presentato come un telefono di fascia media, adatta ad un pubblico adolescenziale (specie per i videogiochi su smartphone, particolarmente in voga in questa fascia d'età). Insomma, vedremo come reagirà il pubblico a questa promozione e se sarà un successo oppure un fallimento.