Voyage 30: ufficiale il nuovo budget phone con 5G di ZTE

L’importante brand cinese ZTE, dopo i top gamma Axon 40 Ultra e 40 Pro di Maggio, sembra essersi dedicato al varo di telefoni economici visto che, dopo il Blade A72 4G e l’Optus X Pro 2, ha appena presentato in patria il nuovo Voyage 30S.

Prezzato rispettivamente a 1.199 (161) e 1.399 yuan (188 euro) per le combinazioni mnemoniche da 4+128 e 6+128 GB, lo ZTE Voyage 30S (localmente Yuanhang 30S) ha uno chassis (164,1 x 75,5 x 8,2 mm per 190 grammi) colorato nelle nuance grigio perla, bianco fantasma e blu evaporativo. Lo scanner per le impronte laterali c’è, è ed collocato lateralmente: sempre lungo il perimetro, vi è lo slot che supporta l’espansione dello storage, con microSD da massimo 2 TB.

Frontalmente, vi è un visibilissimo notch a goccia, in forma di V, per la selfiecamera da 5 megapixel: lo spazio rimanente va a beneficio del display, un pannello LCD IPS, da 6.52 pollici, risoluto in HD+, ovverosia a 1600 × 720 pixel: nonostante la fascia bassa d’appartenenza, lo ZTE Voyage 30S vanta un bel 90 Hz di refresh rate, per un’ottima fluidità, foss’anche solo nel mentre si scrollano le pagine web o le timeline di Instagram e TikTok.

Il retro ha un totem verticale, con la sezione in alto argentata, per il sensore principale: quest’ultimo è da 13 megapixel (f/2.2) ed è seguito da due fidi “scudieri”, ovvero dai sensori secondari per macro e profondità, ambedue da 2 megapixel. Lato audio, lo ZTE Voyage 30S può far conto su un pratico mini-jack da 3.5 mm per le cuffie e gli auricolari.

Nel guidare lo ZTE Voyage 30S è stato chiamato in campo un processore a 6 nanometri giudicato simile al Dimensity 800 di Mediatek: si tratta dell’Unisoc T760 Tanggula, che dispone di 4 core prestanti Cortex-A76 e di 4 core efficienti Cortex-A55 per le mansioni di routine: la scheda grafica è, invece, una Mali-G57 di ARM. Sul piano energetico, una lunga autonomia è assicurata dai 4.000 mAh di capienza energetica della batteria che, via microUSB Type-C, però si carica tutt’altro che rapidamente, a 10W.

In assenza di dettagli su Wi-Fi e Bluetooth, lo ZTE Voyager 30S è accreditato della connettività 5G e beneficia, sotto l’interfaccia MyOS11.5, del sistema operativo Android 11.