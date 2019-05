Vivo Z5x, mix tra battery phone e cameraphone con display forato

Seppur anticipato da diversi render nei giorni scorsi, il Vivo Z5x, appena presentato in Cina dal gruppo BBK Electronics, si è conquistato comunque le copertine tecnologiche del week-end in corso, grazie al fatto di essere il primo smartphone del brand Vivo a fregiarsi del foro nel display, già visto in diverse soluzioni telefoniche dei competitor Huawei e Samsung.

Vivo Z5x, realizzato con una scocca plastica (162.39 x 77.33 x 8.85 mm) dalle sfumature cangianti nella colorazione Aurora Blue, o nelle più consuete nuance Phantom Black e Midnight Black, può essere definito sia un battery phone (204.1 grammi di peso), in ragione della maxi batteria da 5.000 mAh a carica rapida (18W) via microUSB (con OTG), che un camera phone, visto che sulla coverback, ove pur è presente lo scanner circolare per le impronte digitali, è posizionata a sinistra (in un allineamento semaforico assieme al Flash LED) una tripla fotocamera: quest’ultima si compone di un modulo principale da 16 (f/1.78), uno grandangolare da 8 (f/2.2), ed uno per la profondità da 2 (f/2.4) megapixel.

Al di là delle questioni terminologiche, anche in questo Vivo Z5x è presente un foro quale soluzione per alloggiare la selfiecamera, da 16 (f/2.0) megapixel: in questo modo, il 90.77% del frontale spetta al display, un pannello LCD IPS da 6.53 pollici, con risoluzione FullHD+ ed aspetto panoramico a 19.5:9. Ciò, assieme al jack da 3.5 mm per le cuffie, dovrebbe assicurare un intrattenimento multimediale piuttosto completo.

A motorizzare il Vivo Z5x intervengono memorie veloci, con RAM di tipo LPPDDR4x e storage UFS 2.1, messe a disposizione, onde evitare colli di bottiglia, del processore octa-core (2.2 GHz) Snapdragon 710 e della GPU Adreno 616: nel complesso, l’utente potrà scegliere tra quattro configurazioni, di cui due con spazio di memorizzazione da 64 GB (con 4 GB di RAM a circa 180 euro o 6 GB a 197 euro), e due da 128 GB di storage (con 6 GB di RAM a 219 euro, o con 8 GB prezzati a 259 euro).

Il setting delle connessioni del Vivo Z5x, pur segnato dalla mancanza del modulo NFC, annovera la presenza del 4G VoLTE sul Dual SIM, del Wi-Fi ac a doppia banda, del Bluetooth 5.0, di uno slot per microSD e, ovviamente, del localizzatore GPS (con reti Glonass): in conclusione della scheda tecnica, il sistema operativo, Android Pie 9.0, sotto interfaccia proprietaria FunTouch OS 9. Degno avversario degli Xiaomi Mi Max, il Vivo Z5x è in pre-ordine da oggi, con le vendite che partiranno dalla prossima settimana a cominciare dal mercato cinese.