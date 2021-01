Vivo Y31: ufficiale con grande batteria, ottima postcamera e reverse charging

Molto spesso, Vivo, brand del gruppo BBK Electronics, annuncia smartphone in altri mercati, portandoli dopo un po’ anche in Italia, come avvento con i modelli Y20s, Y70 ed X51 5G: ci sono, quindi, buone speranze per vedere anche nel Bel Paese, in futuro, il Vivo 20G annunciato ieri, in India, dove ha appena fatto il suo esordio, fresco di comunicato ad hoc, un ulteriore medio-gamma, in veste di Vivo Y31 (evoluzione dell’omonimo modello datato 2015).

Il Vivo Y31 2021 risponde agli stilemi estetici attuali, con un notch a goccia sul davanti, un display tutto schermo grazie allo scanner per le impronte sloggiato sul frame laterale, ed un retro che ricorda da vicino l’X50 Pro. Frontalmente, il nuovo arrivato mette in campo, sotto la selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0), un display LCD IPS da 6.58 pollici, risoluto in FullHD+ mentre, dietro, su una superficie redatta nelle colorazioni Ocean Blue e Racing Black, si esprime un piccolo totem laterale che, sopra il Flash LED, colloca una triplice fotocamera.

Per la stessa, Vivo ha scelto, assieme a un sensore da 2 megapixel (f/2.4) per la profondità, ed a uno sempre da 2 megapixel (f/2.4) per le macro da 4 cm, un sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), supportandolo con la modalità Super Night (scatti multi-frame fusi assieme per ridurre il rumore con poca luce) per le foto notturne e con la Ultra Stable Video mode, che mette assieme la stabilizzazione elettronica (foto croppate e allineate) con un algoritmo AI (che elimina i sussulti sui video). Sul versante sonoro, è presente il jack da 3.5 mm, e la possibilità, del tutto locale, di usare ancora la Radio FM.

Nella cabina di regia del Vivo Y31 opera il processore octacore (2.0 GHz) Snapdragon 662 con GPU Adreno 610: la RAM è prevista da 6 GB, mentre lo spazio per l’archiviazione ammonta a 128 GB (16.490 rupie, circa 185 euro), e può beneficiare sino a un massimo di altri 1 TB, facendo ricorso ad una schedina microSD.

In dotazione il Wi-Fi, il dual SIM con 4G, il Bluetooth 5.0, il GPS (A-GPS, Glonass), il Vivo Y31 2021 usa la porta microUSB Type-C per caricare, rapidamente a 18W, la batteria da 5.000 mAh, abilitata anche a far da power bank grazie alla ricarica inversa. Chiude il novero delle specifiche il software, scelto in forma di Android 11 sotto l’interfaccia Funtouch OS 11.