Vivo Y20G: ufficiale con maxi batteria e predisposizione al gaming

BBK Electronics continua a espandere la serie degli smartphone Vivo Y con l’arrivo sul mercato, partendo dall’India (14.990 rupie, o 196 euro circa), del modello di fascia media Vivo Y20G, predisposto al gaming, e opzionabile nelle colorazioni Purist Blue e Obsidian Black.

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia FunTouch OS 11, il nuovo Vivo Y20G (164,41 x 76,32 x 8,41 mm per 192 grammi) esibisce un Halo display FullView panoramico (20:9) da 6.51 pollici, risoluto in HD+ (1600×720 pixel) e con ottimi angoli di visuale (IPS): ciò, in coppia con la batteria da 5.000 mAh, caricabile a rapidamente a 18 W via microUSB, garantisce al device una lunga sessione di intrattenimento multimediale.

La selfiecamera, da 8 megapixel, è situata in un’insenatura (notch) a goccia d’acqua: molto consueto è anche il look della back cover, in cui la tripla fotocamera assume un assetto semaforico verticale, a sinistra, mettendo a disposizione un sensore principale da 13 (f/2.2, messa a fuoco fasica, modalità pro, scansione documenti, time lapse, live photo, slo-mo), un macro da 2 e uno per la profondità, sempre da 2 megapixel.

La configurazione prevista per il Vivo Y20G permette di apprezzare il processore octacore (2.0 GHz) MediaTek Helio G80, messo in coppia con la GPU Mali-G52 MC2: ambedue i chip, oltre a trarre giovamento da 6 GB di RAM, beneficiano della funzione HyperEngine per il caricamento rapido e senza interruzione dei giochi e l’ottimizzazione delle risorse. Lo storage, per altro espandibile via microSD, ammonta a 128 GB.

Non manca l’attenzione alla sicurezza, nel Vivo Y20G che, nello specifico, colloca a destra, sul frame laterale, lo scanner fisico per l’acquisizione delle impronte digitali, con le quali sbloccare, in 0.17 secondi, l’accesso al device e alle sue risorse. Le connettività di bordo previste da BBK Electronics per il suo nuovo device annoverano il Dual SIM dual VoLTE con 4G, il GPS (Glonass), il jack da 3.5 mm, il Wi-Fi dual band, ed il Bluetooth 4.2.