Vivo Y21A: battery phone da 5.000 mAh ufficiale con Helio P22

Ultimamente Vivo, brand del gruppo cinese BBK Electronics, ha distribuito diversi smartphone di fascia media nel mercato indiano, basti pensare ai Vivo Y21T, Y21E, Y33T: a tali modelli, nelle scorse ore, sempre in India, se n’è aggiunto un altro, nelle colorazioni Diamond Glow e Midnight Blue, rappresentato dal Vivo Y21A.

Vivo Y21A ha un telaio (164 x 76.8 x 8 mm, per 182 grammi) con un notch a goccia nel frontale, atto a ospitare una selfiecamera da 8 megapixel (f/2.0): il display, da 6.51 pollici, è un pannello LCD risoluto in HD+ (720 x 1544), con refresh rate a 60 Hz. Voltato, uno square a sinistra, sopra la sezione per il Flash LED dual tone, propone una dual camera, in cui il sensore principale è da 13 megapixel (f/2.2), mentre quello secondario, per l’acquisizione della profondità, è da 2 megapixel (f/2.4).

Ovviamente, l’audio non è stato trascurato, e riserva una piccola chicca adorata dai più, rappresentata dal mini-jack da 3.5 mm per le cuffie o gli auricolari cablati, con annessa funzionalità della Radio FM. In tema di sicurezza, lo smartphone Vivo Y21A protegge l’accesso ai dati dell’utente tramite uno scanner per le impronte digitali, posto lateralmente nel tasto di accensione Power On-Power Off.

Oltre a una nutrita presenza di sensori (accelerometro, bussola, di luce ambientale, giroscopio, magnetometro), l’interno del Vivo Y21A ospita un array elaborativo decisamente degno di un device di fascia medio (bassa). Nello specifico, è di stanza un processore con litografia a 12 nanometri, l’octacore (2.0 GHz) MT6762V, ovverosia l’Helio P22, con GPU IMG PowerVR GE8320, che sfrutta 4 GB come ammontare per la RAM, cui se ne può aggiungere 1 extra via espansione virtuale, mentre lo storage, da 64 GB, guadagna l’espandibilità via slot dedicato alle schedine microSD.

Provvisto di Dual nanoSIM con 4G, il Vivo Y21A è uno smartphone con connessione Wi-Fi n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB Type-C. Con quest’ultima avviene la ricarica rapida, a 18W, della batteria, da 5.000 mAh. Il sistema operativo, nascosto sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12, è Android 11.