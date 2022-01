Vivo Y33T: ufficiale il medio-gamma con maxi batteria e triplice postcamera

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dal varo dei modelli Vivo V23, l’omonimo marchio cinese ha già rilasciato, in India, un altro smartphone medio-gamma rappresentato dal Vivo Y33T (18.900 rupie, 225 euro), prodotto nel locale stabilimento di Greater Noida

Vivo Y33T, colorato per le preferenze degli utenti nelle nuance alternative Mirror Black e Midday Dream, ha uno chassis (164.26 x 76.08 x 8 mm, per 182 grammi) con un notch a goccia, che permette di ospitare una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.0), lasciando il 90.6% di screen-to-body al display, un LCD IPS “in-cell” da 6.58 pollici, FullHD+, con 90 Hz di refresh rate, il 96% di copertura sulla scala colore NTSC e una modalità protettiva dalla luce blu. Le similitudini con il recentissimo cugino Realme 9i proseguono anche di lato, con lo scanner biometrico misto al pulsante d’accensione, e dietro.

Nel Vivo Y33T, a onor del vero, c’è un bumper squadrato posto sopra la linguetta del Flash LED: i sensori della triplice fotocamera, però, sono gli stessi dell’altro modello menzionato, con uno principale da 50 (f/1.8, modalità autoritratto, modalità Super HDR, modalità Super Night con algoritmo di riduzione del rumore per le situazioni di scarsa luce ambientale) seguito da due secondari da 2 megapixel (f/2.4) di cui uno per le macro e uno per restituire la dimensione della profondità. Lato audio, figura l’implementazione della Radio FM.

Anche il processore è lo stesso, rappresentato dall’octacore Snapdragon 680 (con miglioramenti prestazionali offerti dal Multi-Turbo 5.0 e bollenti spiriti tamponati “durante i giochi pesanti” dal raffreddamento a liquido): la RAM, da 8 GB, ne guadagna virtualmente altri 4, prelevandoli dallo storage, pari a 128 GB, espandibile di 1 TB via microSD. L’autonomia del Vivo Y33T, affidata a una batteria da 5.000 mAh, non induce a temere di restare a secco sul più bello, vista la presenza della ricarica rapida via Type-C, a 18W, e considerata la presenza del Vivo Energy Guardian (VEG), che si occupa del risparmio energetico del dispositivo, efficientandone i consumi.

Tra le connessioni del Vivo Y33T spiccano il Dual SIM con 4G, il GPS (Beidou, Galileo, QZSS, Glonass), il Wi-Fi dual band, e il Bluetooth 5.0: il sistema operativo di bordo è Android 11, sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12.