Vivo Y21T inaugura il 2022: ufficiale il medio-gamma low cost con 4G

La corsa a chi avrebbe presentato il primo smartphone dell’anno si è da poco conclusa con la vittoria di Vivo (by BBK) che, nel caso specifico, ha annunciato in Indonesia (3.099.000 rupie indonesiane, circa 191 euro), nelle colorazioni Pearl White e Midnight Blue, lo smartphone medio–gamma Vivo Y21T.

Animato da Android 11 sotto l’interfaccia FuntouchOS 12, il Vivo Y21T (164.26 × 76.08 × 8.00 mm, per 182 grammi) ha frontalmente un notch a forma di goccia d’acqua che ricorda quanto già visto sui Vivo V23e e Y21s: nel modello visto in giornata, campeggia una selfiecamera da 8 megapixel (f/1.8, HDR), per autoscatti e videochiamate: elemento clou del frontale, il display, è formato da un pannello LCD IPS da 6.51 pollici, risoluto in HD+ (1.600 x 720 pixel), secondo un aspect ratio a 20:9, con uno screen-to-body dell’83.4%, con un valore di 401 PPI. Nella versione indonesiana il refresh rate è da 90 Hz, ma la versione globale attesa in India a distanza di qualche ora dovrebbe avere un RR di 90 Hz.

A destra, il costruttore ha previsto lo scanner per le impronte digitali, col quale blindare l’accesso al device e alle app. Un bumper squadrato su una lunetta che ospita il Flash LED, ospita una tripla fotocamera: quest’ultima dona un ruolo di primo piano al sensore da 50 megapixel (f/1.8, grandangolo da 24mm, messa a fuoco fasica, modalità Pro/notte), con due sensori da 2 megapixel (f/2.4) a supportarlo nelle macro e nell’acquisizione della profondità (per la modalità Ritratto). I video della multicamera posteriore vengono girati a 1080p@30fps.

Il processore octacore (2.4 GHz) Snapdragon 680 (codename SM6225) con GPU Adreno 610 beneficia di 4 GB di RAM (LPDDR4X) cui se ne aggiungono virtualmente altri 2, e di 128 GB di storage (UFS 2.1, espandibile via microSD con slot dedicato). Le connettività prevedono nel Vivo Y21T il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), e il mini-jack da 3.5 mm con Radio FM.

Via microUSB 2.0 Type-C (OTG) avviene la ricarica veloce, a 18W, dalla batteria, da 5.000 mAh, predisposta pure per il reverse charging (tale che possa fungere da powerbank per altri device).