Vivo V23e: ufficiale il nuovo medio-gamma con AMOLED, carica rapida e 5G

Il marchio cinese Vivo si appresta a lanciare una nuova serie di smartphone, i V23, che comprenderà anche i modelli Vivo V23 standard e Vivo V23 Pro+: nel frattempo, a partire dal Vietnam è diventato ufficiale l’iterazione Vivo V23e, proposta nelle colorazioni blu gradientato rosa e nero al prezzo di 8.490.000 dong vietnamiti (324 euro).

Vivo V23e (7,36 mm di spessore per 172 grammi di peso) adotta un notch a goccia davanti e, in basso, un mento spesso: lo scanner per le impronte digitali è inserito sotto il display mentre, dietro, è presente un modulo rettangolare per la multicamera: non c’è il mini-jack da 3.5 mm, con gli utenti costretti ad usare, per la propria musica in cuffia, o la microUSB Type-C o il Bluetooth 5.2, Abbandonando le scelte di design, il Vivo V23e ha un display AMOLED da 6.44 pollici, risoluto in FullHD+ (2.400 × 1.080 pixel), con 60 Hz di refresh rate, e un rapporto d’aspetto a 20:9.

La selfiecamera è da 50 megapixel (f/2.0): dietro, tre sensori formano una triplice fotocamera allineata a semaforo: quello principale è da 64 megapixel (f/1.79, modalità super notturna, messa a fuoco dell’occhio, stylish portrait, eraser portrait, live photo, rallenty, adesivi AR), cui si affianca un ultragrandangolo da 8, ed un sensore ausiliario super macro da 2 megapixel.

A guidare il Vivo V23e è un processore octacore Mediatek, l’Helio G96, con due core da 2.05 GHz e sei core per l’efficientamento energetico, affiancato da una GPU Arm Mali-G57 MC2: la RAM si attesta a 8 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB, e beneficia dell’espansione via microSD. Notevole appare essere anche il riferimento al comparto energetico: la batteria, da 4.050 mAh, grazie alla carica rapida da 44W, recupera il 69% in 30 minuti.

A livello di connettività, il Vivo V23e annovera il Dual SIM, il 4 e 5G, il Wi-Fi ac dual band, i succitati Bluetooth 5.2 e microUSB Type-C, ed il GPS (Beidou, Galileo, Glonass): il sistema operativo è Android 11 sotto l’interfaccia proprietaria Funtouch OS 12.