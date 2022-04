Vivo X Note e Vivo Pad: ufficiali il phablet top gamma e il tablet medio-alto di Vivo

Nel corso dell’evento con cui Vivo ha presentato il suo primo smartphone pieghevole, il marchio cinese ha messo in campo anche due altri dispositivi più tradizionali, tra cui il phablet Vivo X Note e il tablet Vivo Pad.

Il Vivo X Note varia il suo peso a seconda della colorazione scelta, con 216 grammi nel caso della variante Grey e 221 grammi per quella Black: in ambedue i casi, il bilanciamento del peso garantisce un’ottima impugnabilità dello chassis, impermeabile IP68 con l’Alert Slider. Frontalmente, è presente, sempre con voto A+ di Display Mate, un pannello AMOLED E5 da 7 pollici, curvo ai bordi, con LTPO per il refresh rate sino a 120 Hz, un touch sampling a 240 Hz, la risoluzione QHD+, un rapporto panoramico a 21:10, la luminosità colore autoregolata via sensore, lo scanner d’impronte ultrasonico (supportante anche lo sblocco con 2 dita), e la protezione via vetro Gorilla Glass Victus.

Nel foro in alto al centro alberga una selfiecamera da 16 megapixel: il retro, somigliante a quello dell’X Fold compresa la collaborazione con Zeiss che parte dal rivestimento T*, prevede, nell’oblò contenuto nella sezione che copre tutta la larghezza. un sensore principale da 50 (Samsung GN1, stabilizzazione ottica, 1/1,31″, f/1,57), uno ultragrandangolare (114°) da 48 (Sony IMX598, f/2.2), uno telescopico da 12 (Sony IMX663, 47 mm, f/1,98), e il periscopico da 8 (f/3,4, stabilizzazione ottica, zoom ottico 5x, super zoom digitale da 60x).

Il processore è ancora il top gamma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che, con la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1, dà luogo alle combinazioni da 8+256 GB (5.999 yuan, 865 euro circa), 12+256 GB (6.499 yuan, pressappoco 937 euro), 12+512 GB (6.999 yuan, sui 1.009 euro). Per smaltire eventuali riscaldamenti durante i carichi di lavoro pesanti, è presente una superficie di smaltimento termico da 47.123mm2.

Nulla da eccepire sulle connettività (NFC, Dual SIM con 5G, GPS, Wi-Fi ax/6, Bluetooth 5.2, Type-C), come pure sul versante energetico: qui l’X Note schiera una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 80W (del tutto in 32 minuti) via cavo e a 50W in wireless, beneficiata anche dalla ricarica wireless inversa, da 10W. Il sistema operativo è Android 12, con l’interfaccia Origin OS Ocean con funzione per la collaborazione col PC e Smart Office Pro.

Niente X per il tablet, che risponde al semplice nome di Vivo Pad, chiamato a sfidare lo Xiaomi Pad 5 e il cugino Oppo Pad. La mattonella intelligente di Vivo opta per una scheda tecnica di middle-up sin dal display, un pannello OLED con Dolby Vision, dimensionato in 11 pollici, con risoluzione a 1.600 x 2.560 pixel (2.5K), e 120 Hz di refresh rate.

La selfiecamera, sul lato lungo alto, è da 8 megapixel ed è accompagnata da un sensore 3D ToF per lo sblocco facciale più sicuro mentre, dietro, un quadrato sulla spalla sinistra alloggia un grande oblò per dual camera, con un sensore principale da 13 e un ultragrandangolo da 8 megapixel. Sul versante audio, vi sono 4 speaker stereo ottimizzati col supporto alle tracce Dolby Atmos, di modo da aver sempre un audio avvolgente, indipendentemente da come si tenga il tablet.

Ad animare lato software il Vivo Pad, con feature di cross-device per collaborare col PC e condividere lo schermo con altri device Vivo, è Android 12 rivestito da una versione customizzata dell’interfaccia Origin OS 2.0 mentre, quanto ad hardware, agisce il processore octacore (3.2 GHz) Snapdragon 870 a 7 nanometri: la RAM, da 8 GB, interagisce con 256 (2299 yuan o 332 euro) o 512 GB (2.999 yuan o 433 euro) di storage.

Provvisto di connettività quali il 5G, il Wi-Fi 6, e l’NFC, via Type-C il Vivo Pad carica a 44W la batteria da 8.040 mAh. In commercio. il device arriverà con vari accessori da comprare a parte, come la Vivo Pencil (4.096 livelli di pressione, circa 50 euro), una cover magnetica (30 euro convertiti). e una tastiera (pressappoco 85 euro).