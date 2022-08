Vivo V25e ufficiale con vista global: eccone specifiche e prezzo

Ascolta questo articolo

Attualmente, il marchio cinese Vivo è molto impegnato nell’ampliare il listino delle serie di smartphone Y e V: proprio in quest’ultima ha appena fatto il suo esordio in Malesia lo smartphone Vivo V25e (1.399 ringgit, circa 312 euro), che raccoglie l’eredità del V23e dello scorso anno (i cinesi saltano il 4 per scaramanzia), risultando una versione dowgradata del V25 Pro messo in campo un paio di settimane fa.

Simile nello stile al V25, il nuovo Vivo V25e ha uno chassis (159,20 × 74,20 × 7,79 mm per 183 grammi) immune a polvere e schizzi d’acqua (IP54) con un notch a goccia sul davanti, uno scanner d’impronte nascosto sotto il display, lo slot per l’espansione della memoria (microSD, max 1 TB), la porta microUSB Type-C e, soprattutto, un retro molto suggestivo visto che, oltre a essere disponibile nella colorazione Diamond Black, nella nuance Sunrise gold, grazie al Fluorite AG Glass, cambia tonalità virando dall’oro all’arancione, quasi a segnare il passaggio dall’alba al tramonto, quando esposto alla luce del Sole o di un’illuminazione artificiale.

Il display del Vivo V25e è un pannello da 6.44 pollici, di tipo AMOLED, con risoluzione FullHD+ (1.080 x 2.404 pixel) e 90 Hz di refresh rate. La selfiecamera è da 32 megapixel (f/2.0) mentre, dietro, vi è una tripla fotocamera.

A costituire la multicamera posteriore troviamo un sensore principale da 64 /f/1.79) stabilizzato otticamente, affiancato da due sensori da 2 megapixel (f/2.4), di cui uno per le macro e uno per l’effetto Bokeh. In favore dell’apparato fotografico interviene l’applicazione della fotocamera di sistema portata in dote dall’interfaccia FunTouch OS 12 (su base Android 12), che mette a disposione feature come live photo, modalità notturna, modalità Vlog, stickers AR, dual view (simile al Dual Camera di Snapchat).

Sempre in ambito multimediale, il Vivo V25e annovera l’audio Hi-Res e si avvale di un motorino vibrazionale per offrire più feedback quando si gioca (4D Game Vibration).

Il processore octacore (2.2 GHz) scelto per il Vivo V25e, assieme alla GPU Mali G57, è il MediaTek Helio G99: la RAM, LPDDR4x, si ferma a 8 GB, mentre lo storage arriva a 256 e, come detto, è espandibile. Sul piano dell’autonomia, il Vivo V25e annovera una batteria da 4.500 mAh, capace di caricarsi rapidamente (del 58% in 38 minuti) a 44W: il parco connettività, infine, appare molto ampio, stante la presenza di 4G VoLTE, dual SIM, GPS, Wi-Fi ac dual band, Bluetooth 5.2, mini-jack da 3.5 mm, ed NFC.