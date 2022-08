Snapchat: ufficiale la funzione Dual Camera che riprende da davanti e da dietro

Ascolta questo articolo

Diverse applicazioni dedicate al photo sharing (es. BeReal) e smartphone (es. di Huawei od Oppo) possiedono funzioni che permettono di scattare o riprendere sia con la fotocamera anteriore che con quella posteriore: nelle scorse ore, una feature del genere, chiamata eloquentemente Dual Camera, è stata annunciata in favore di Snapchat che, di recente, ha probabilmente detto addio al progetto hardware del mini drone da ripresa Pixy.

A inizio anno, la parental company Snap Inc accennò all’arrivo di un pool di strumenti creativi per Snapchat, denominato Director Mode, che avrebbe dovuto comprendere tool come Camera Speed, Green Screen, Jump Cut, e Dual Camera.

Proprio quest’ultimo è stato appena varato, risultando da oggi già a disposizione degli utenti di iOS, mentre arriverà per quelli di Android solo nei prossimi mesi. Tempistiche a parte, Dual Camera è uno strumento per cogliere due prospettive in contemporanea, quando si realizzano i comuni Snap, le Storie o i video Spotlight (cioè per la piattaforma che premia, con “milioni di dollari“, gli snapchatters che realizzano i contenuti di maggior successo).

Il nuovo strumento, utile quando si vuole includersi come parte di un evento che si vuol ricordare (es. se stessi a un concerto, durante la preparazione di un piatto, o nel mentre si assiste a un atteso match sportivo), è di facile utilizzo: secondo quanto spiegato da Snap nella sua newsroom, basta avviare Snapchat, cercare la fotocamera in-app della piattaforma, e attenzionarne la barra degli strumenti a destra. Qui si troverà la nuova icona di due fotocamere sovrapposte.

Toccandola, l’utente potrà scegliere uno dei 4 layout disponibili, tra cui verticale (contenuti delle 2 fotocamere sovrapposti), orizzontale (contenuti delle due fotocamere affiancati), picture-in-picture (contenuto della selfiecamera in un’inquadratura piccola all’interno di quanto ripreso dalla postcamera) e ritaglio (contenuto anteriore sovrapposto a quello posteriore che opera da schermo verde). L’utente potrà anche applicare a quanto realizzato strumenti creativi, tipo gli adesivi, le Lens AR, la musica: secondo quanto spiegato, nella stessa finestra del nuovo strumento, vi sarà anche il pulsante “capovolgi fotocamera” che scambierà “le viste primarie e secondarie della fotocamera“.