Vivo V23e: ufficiale il rinnovato selfiephone 5G

Dopo l’esordio in Vietnam e, secondo GsmArena in Malesia, in quel di Novembre, lo smartphone medio-gamma Vivo V23e è appena arrivato anche in India, con diverse variazioni, all’esterno e all’interno, proposte per un prezzo di 25.990 rupie (308 euro).

Ideato nelle colorazioni Sunshine Gold e Midnight Blue, il rinnovato Vivo V23e ha un telaio sottile (7.32 mm di spessore), dal peso di 172 grammi, con un retro in vetro resistente alle impronte: i bordi laterali sono piatti. Frontalmente, con un aspect ratio a 20:9, è innestato un display AMOLED da 6.44 pollici, con risoluzione FullHD+. 60 Hz di refresh rate e scanner biometrico sottostante. Nel notch a goccia, la vocazione ai selfie si esplica attraverso una fotocamera anteriore da 44 megapixel (f/2.0, autofocus, live photo, adesivi AR, ritratto naturale, AI Portrait Restore, abbellimento del viso nei video, ritratti multi-stile, video stabilizzati Steadiface Selfie, AI Extreme Night).

Il retro propone sulla spalla sinistra 3 sensori fotografici allineati in verticale, con un ultragrandangolo da 8 (f/2.2), un principale da 50 (f/1.8) e un macro da 2 /f/2.4) megapixel. In supporto degli scatti posteriori l’app fotocamera mette a disposizione il time-lapse, lo slo-mo, la registrazione Dual-View 3.0, le foto con doppia esposizione 2.0, l’eye autofocus, la modalità super macro, la modalità notturna (anche sull’ultragrandangolo), le live photo, 5 filtri bokeh, il Bokeh Flare Portrait, l’ultrastabilizzazione, la modalità panorama e Pro, e la scansione dei documenti.

Il processore octacore MediaTek Dimensity 810 è coadiuvato da 8 GB di RAM, che diventano 12 via estensione virtuale, mentre lo storage, da 128 GB, può guadagnare altri 1 TB via microSD rinunciando a una delle due SIM. Sul versante dell’autonomia, la batteria, da 4.050mAh, può caricarsi del 69% in 30 minuti grazie alla ricarica rapida, via Type-C, da 44W.

Chiude l’insieme la sequenza delle connettività, col rinnovato Vivo V23e che mette a disposizione il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.1, il GPS (Beidou, Glonass, QZSS, Galileo), il 4 e 5G (standalone e non): il tutto sotto l’egida software di Android 12 rivestito dall’interfaccia software di FunTouch OS 12 con annessa modalità multi-turbo.