Ulefone Note 12P: phablet low cost con 4G e batteria monstre

Dopo aver messo in campo rugged phone ad Agosto, Settembre e Ottobre, il brand cinese Ulefone ha virato sui battery phone low cost per il nuovo Ulefone Note 12P, già in promo lancio sullo store ufficiale presso Aliexpress, con spedizione dall’Europa, al prezzo di 214 euro, nelle colorazioni rosso, nero, e blu, con a bordo Android 11.

Dal punto di vista delle scelte di design, l’Ulefone Note 12p (173.6 x 79.1 x 10.2 mm, per 237 grammi) aderisce alla vecchia scuola stilistica, ora tipica degli smartphone di fascia bassa, con un notch a goccia d’acqua e un classico semaforo verticale posto sul retro a sinistra per la multicamera: nel device in questione lo scanner per le impronte digitali è presente, di lato, sul frame di destra, misto al leggermente incavato pulsante d’accensione.

L’area visuale dell’Ulefone Note 12P è bella ampia con 6.82 pollici secondo un aspect ratio a 19.5:9 conferiti al display LCD che strutturato secondo la tecnologia OGS (on glass screen) vanta ottimi angoli di lettura (IPS) e bassi riflessi, anche se a peccare è la risoluzione, solo HD+ (720 x 1640 pixel).

Anteriormente, la fotocamera per i selfie e le videochiamate arriva a 8 megapixel (f/1.8, face unlock): la tripla fotocamera collocata sul retro annovera un sensore principale da 13 megapixel (pixel da 0.8 micron, f/1.8, 79° di angolo visuale, panorama, modalità Pro, Beauty e notturna, slow motion, video FullD@30fps), uno per le macro (da a 4 cm) da 2 megapixel, e uno per la profondità, sempre da 2 megapixel (f/2.4, ritratto). Sul bordo corto alto si trova il mini-jack da 3.5 mm: ancora in tema di audio, va annoverato l’amplificatore AW8737.

Un ammontare di 4 GB di RAM e di 64 GB di storage (espandibile di altri 128 GB via microSD collocabile nel carrellino triposto) affiancano il processore a otto core (1.6 GHz) Unisoc SC9863A e la di lui GPU IMG8322. In termini di energia, la batteria, stante una capienza di 7.700 mAh, richiede d’esser caricata via microUSB a 10W, ogni 2 o 3 giorni. In tema di connettività, l’Ulefone Note 12p annovera il Dual SIM con 4G, il Wi-Fi n mono-banda, il Bluetooth 4.2, ed il GPS (Glonass, Beidou).