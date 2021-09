Ulefone Armor X8i: ufficiale il rugged phone low cost con Android 11

A un mese di distanza dall’ultimo modello, il marchio cinese Ulefone è tornato in campo, attraverso il proprio store ufficiale, con un nuovo smartphone corazzato, l’Armor X8i, con diversi punti in comune, nello stile e nelle specifiche, col precedente X8 liscio.

Il nuovo Ulefone Armor X8i, il cui prezzo ufficiale è di 165.99 dollari attualmente scontati in promo lancio a 145.99 dollari, ha una scocca (160.3 x 79 x 13.8 mm, per 256 grammi) immune a liquidi e polveri secondo gli standard IP68/IP69K, risultando anche resistente (MIL-STD-810G) alle atmosfere acide, alle cadute da 1.2 metri, agli urti, agli sbalzi termici etc: di lato è ravvisabile un pulsante che può essere programmato per lanciare un SOS, la torcia, la registrazione audio o altro ancora.

Il frontale, tra ampie cornici in alto, per la selfiecamera da 8 megapixel (f/2.4, 1080p@30fps) con face unlock, e in basso, colloca il display LCD IPS da 5.7 pollici risoluto a 1440×720 pixel secondo l’aspect ratio a 18:9, con 282 PPI.

Il retro del nuovo rugged phone Ulefone Armor X8i propone, in un semaforo al centro inclusivo dello scanner per le impronte digitali, un trittico di sensori fotografici, in cui un paio di accessori da 2 megapixel fanno compagnia a quello principale, da 13 (f/2.2, autofocus, HDR, panorama, 1080p@30fps) con, accanto a tale struttura, sempre verticalizzato, il Flash Dual LED. Lato audio vi è lo speaker e il mini-jack da 3.5 mm.

Nell’Ulefone Armor 8Xi, l’octacore (1.8 GHz) Mediatek Helio A25 e la di lui GPU PowerVR GE8320 sfruttano 3 GB di RAM e 32 GB di storage che, in caso di ulteriori necessità, può guadagnarne altri 256 via microSD: di base, lo spazio è sufficiente per Android 11. Le connettività di bordo dell’Ulefone Armor X8i comprendono il Dual SIM, il 4G, il GPS (A-GPS, Beidou, Glonass, Galileo), l’NFC per i pagamenti con Google Pay, il Wi-Fi ac (hotspot, direct), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), e la microUSB 2.0 Type-C per caricare la batteria, da 5.080 mAh.