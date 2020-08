Ulefone Armor 8: in pre-ordine lo smartphone rugged low cost con maxi batteria

In un contesto temporale dedicato alle escursioni all’aperto, il brand cinese Ulefone ha inteso attirare l’attenzione sulla necessità di utilizzare smartphone corazzati, resistenti alle più avverse condizioni ambientali (MIL-STD-810), e ovviamente immune (IP68 e IP69K) a polvere e acqua (anche spruzzata ad elevate pressioni e temperature), esattamente come il suo nuovo Ulefone Armor 8, appena presentato.

Ulefone Armor 8, degno avversario dell’altrettanto recente Umidigi Bison, ha un classico chassis corazzato (166 x 81.8 x 15 mm, per 282 grammi) sia agli angoli che nel retroscocca, leggermente ingobbito al centro, per proteggere i sensori fotografici. Frontalmente, propone un display LCD IPS da 6.1 pollici, con risoluzione HD+, incastonando la selfiecamera, da 8 (f/2.2, face unlock) megapixel in un notch a goccia, e sloggiando lo scanner per le impronte digitali sul lato.

Dotato di un pulsante programmabile (per il walkie-talkie, gli SOS, gli screenshot, le foto anche subacquee, la torcia etc), Ulefone Armor 8 propone, leggermente incavato al centro e in alto, il bumper per la tripla fotocamera che, assistita dal Flash LED, propone un sensore principale da 16 (f/2.2, video a 1080p), uno da 5 (f/2.2) per le macro, e uno da 2 megapixel per la profondità.

La collaudata coppia formata dal processore octacore (2 GHz) Helio P60 e dalla di lui GPU Mali G72 MP3 anima questo rugged phone nel quale è possibile contare su 4 GB di RAM e su uno storage da 64 GB, espandibile via microSD, ma comunque già sufficiente per vari file, app, e il sistema operativo Android 10.

In termini di connettività, Ulefone Armor 8 propone il Dual SIM con 4G VoLTE, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 4.2, il jack da 3.5 mm, il GPS (Glonass, Galileo), ed una Type-C con la quale caricare rapidamente, a 15W, la batteria da 5.580 mAh. Con le spedizioni calendarizzate prima del 3 Settembre, Ulefone Armor 8 (nero, rosso, e arancione) può essere attualmente pre-ordinato, su Bangood, per la cifra promozionata (con uno sconto del 30%) di 139.99 dollari (circa 118 euro).