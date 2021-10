Ulefone Armor 14: ufficiale il nuovo "power soldier" con batteria da 10.000 mAh

Nonostante l’ancor recente varo del precedente battery phone rugged Armor 13, il marchio cinese Ulefone ne ha già annunciato il successivo Armor 13, animato da Android 11 con a bordo solo le classe mini-app per l’outdoor (richiamabili dal pulsante laterale customizzabile, che può servire pure per richiamare la torcia, la registrazione audio, l’app di push-to-talk Zello, la modalità subacquea per la fotocamera, etc) e uno spazio Kids con tanto di launcher semplificato ad hoc.

In quanto corazzato (visto gli angoli rinforzati in TPU e il vetro anteriore Gorilla Glass), l’Ulefone Armor 14 (82,5 mm x 175,6 mm x 17,2 mm, per 358 grammi) non poteva farsi mancare la canoniche certificazioni d’impermeabilità IP68 e IP69K, come pure il superamento dei test militari MIL-STD-810G: collocato sul lato, nel pulsante d’accensione, lo scanner per le impronte digitali, sul frontale, è solo la selfiecamera da 16 megapixel (Sony IMX481, f/2.2, obiettivo a 5 elementi, face unlock), col suo minuscolo waterdrop a sottrarre spazio al display LCD IPS HD+ da 6.52 pollici.

Dietro, all’interno di un più ampio scudo ottagonale con trama / texture che ricorda la pelle, un più piccolo scudo sempre ottagonale, inclusivo anche del Flash LED, ingloba con schema a L speculare una tripla fotocamera, da 20 (principale, f/1.8, obiettivo 6 elementi, pixel da 1 micrometro, riconoscimento AI delle scene con autosetting per saturazione, contrasto e luminosità), 2 (macro a 4 cm), e 2 (profondità, sempre f/2.4). In tema audio, la Radio FM può essere ascoltata anche senza inserire cuffie o auricolari cablati.

Motore pulsante dell’Ulefone Armor 14, assieme alla di lui GPU IMG PowerVR GE8320, è il processore octacore (2.3 GHz) MediaTek Helio G35 coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB per lo storage (espandibile di 1 TB): la batteria, da ben 10.000 mAh, gode della ricarica rapida cablata via Type-C a 18W, ma anche di quella wireless a 15W, come sul più costoso rivale Nokia XR20. In tema di connettività, sono presenti il Dual SIM, l’NFC per i pagamenti con Google Pay, il Wi-Fi ac (dual band, hotspot, direct, display), il Bluetooth 5.0 LE (A2DP), e il GPS (Beidou, Galileo, Glonass, assistito).

Una piccola chiosa relativa al capitolo distributivo. Ulefone può essere acquistato sullo store ufficiale presso Aliexpress in vari kit, che comprendono anche uno smartwatch (base, col GPS, o Pro, o una configurazione da avventura con pad wireless, moschettone e custodia supplementare): il solo smartphone, dopo la promo lancio del 28% e l’applicazione automatica di un coupon nel carrello, costa 175.62 euro.