Ulefone Armor 15: il primo rugged phone al mondo con auricolari tws integrati

Ascolta questo articolo

Reduce dal varo dello smartphone per principianti Note 6T, il marchio cinese Ulefone, riagganciandosi a un’analoga iniziativa di Nokia, ha annunciato uno smartphone, nel suo caso rugged che, in veste di Ulefone Armor 15, risulta essere il primo smartphone corazzato al mondo a integrare gli auricolari true wireless.

L’Ulefone Armor 15 è innanzitutto uno smartphone corazzato, con un design ottagonale in un form factor rettangolare, in modo da attutire gli urti delle cadute su tutti i lati, distribuendo al meglio l’energia dell’impatto: in tal modo, sono stati superati i test di resistenza militare MIL-STD-810G. La presenza di varie gommature ha invece consentito al dispositivo di guadagnarsi sul campo le certificazioni d’impermeabilità IP68 e IP69K (vs spruzzi ad alta pressione e temperatura).

Rispetto alla totalità dei rugged phone, l’Ulefone Armor 15 nel lato corto alto ha due antine spostabili verso l’esterno, a destra e sinistra, che scoprono un vano nel quale son alloggiati due auricolari true wireless: questi ultimi sono di tipo in-ear, con “audio HiFi“, hanno un pulsante touch per il controllo, godono della connettività Bluetooth 5.0 (per collegarli anche a PC, notebook, tablet, etc) mentre, quanto ad autonomia, assicurano 5 ore a carica completa, che salgono a un totale di 550 grazie alla custodia di ricarica (in sostanza, il telefono stesso). Lungo il perimetro, vi è poi un pulsante per la fotografia e uno personalizzabile (es. per avviare, via tocco singolo, doppio, o pressione prolungata, la torcia, fare uno screenshot, usare il walkie talkie dell’app Zello, etc)

Curiosità a parte, l’Ulefone Armor 15 esibisce un display LCD compatto, da 5.45 pollici, risoluto in HD+ (1440 x 720 pixel). La selfiecamera, dal cornicione alto, mette a disposizione una risoluzione di 16 megapixel: il retro, invece, quasi al centro, all’interno di uno “stendardo” propone, assieme al LED per torcia e Flash, una dual camera: quest’ultima è formata da un sensore principale da 12 megapixel, e da uno per le macro, da 13 megapixel. L’audio, che fa conto anche su una Radio FM usabile senza cuffie, si esplica in due speaker stereo simmetrici, ognuno dei quali da 2W massimi di potenza, con amplificazione smart, per un output sonoro da 100 dB.

Attrezzato col GPSS via 6 sistemi di posizionamento (bussola digitale, GPS, Beidou, Glonass, Galileo, QZSS), l’Ulefone Armor 15 offre la connettività Dual SIM 4G e agevola l’utente nell’uso quotidiano anche tramite il modulo NFC per i pagamenti tramite Google Wallet (ex Google Pay). Animato lato software da Android 12, in tema di hardware, lo smartphone cinese con auricolari true wireless incorporati è mosso dal processore octacore (2,3 GHz, GPU PowerVR GE8320) MediaTek Helio G35, sostenuto da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage, traendo energia da una maxi batteria da 6.600 mAh.

Attualmente, l’Ulefone Armor 15 è listato sia sul crowdfunding di Kickstarter che sul sito ufficiale, ove è possibile lasciare la mail per essere avvertiti del suo lancio, con annesse promozioni.