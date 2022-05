Ulefone Note 6T: ufficiale lo smartphone low cost i principianti di Android (12)

Ascolta questo articolo

Particolarmente apprezzato per i suoi rugged phone Armor, Ulefone è un marchio noto anche per i suoi smartphone low cost, tra i quali è destinato a figurare (125.99 dollari) senz’altro il nuovo Ulefone Note 6T, ultima emanazione della serie Note 6 messa in campo a partire dal Luglio 2021.

Il nuovo entry level (155.35 x 73.4 x 8.5 mm, per 163 grammi) esteticamente si presenta in 4 diverse colorazioni (rosso, nero, verde, viola), con un frontale vecchio stile, visto il notch a goccia, le cornici spesse e il mento molto evidente, mentre il retro presenta un bumper squadrato per la dual camera. I pulsanti sono collocati tutti di lato, ma manca lo scanner per le impronte digitali, con l’unica forma di sicurezza rappresentata dal face unlock della selfiecamera, da 5 megapixel (FaceCute, scatto col sorriso, autoscatto, filtri).

Il display dell’Ulefone Note 6T è un pannello LCD IPS da 6.1 pollici, risoluto in HD+ (e quindi a 720 x 1560 pixel), con 60 Hz di refresh rate e 282 PPI (pixel per pollice). Sul retro, assieme a un sensore per la profondità, e al Flash Dual LED oblungo, è presente un sensore principale da 13 megapixel (f/2.2, panorama, riconoscimento scena AI, anti sfarfallio, video da 480 a 1080p a 30 fotogrammi per secondo). Lato audio, è integrato il mini-jack da 3.5 mm.

Risale al 2018 il processore quadcore (2.0 GHz) Helio A22 realizzato da Mediatek a 12 nanometri con processo produttivo FinFET e scheda grafica PowerVR GE8320: per la RAM, sono stati implementati 3 GB, con lo storage che arriva a 64 GB e ottiene l’espandibilità a 128 GB (500 app, 250 album musicali, 25.000 foto) via microSD.

La batteria, da 3.300 mAh (300 ore di stand-by, 18 ore di telefonate), caricabile a 5W via microUSB 2.0, è capace di arrivare a fine giornata, viste le scarse esigenze del dispositivo che, via Wi-Fi n monobanda e 4G, si presta ad attività come la navigazione internet, la lettura della posta elettronica, e lo streaming sulle app scaricate dal Play Store del sistema operativo, Android 12. Al comparto tecnico dell’Ulefone Note 6T appartengono anche il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), e il Bluetooth 5.0.