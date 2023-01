Ufficiale il medio-gamma Hisense V60: specifiche e prezzi

Ascolta questo articolo

Dopo aver attenzionato i target più di nicchia col suo ultimo smartphone provvisto di un display a inchiostro elettronico, il brand cinese Hisense è tornato a occuparsi di smartphone più normali, attraverso la messa in commercio del nuovo Hisense V60, già disponibile all’acquisto in Messico, presso Amazon, a partire da 4.349,78 peseta messicane (circa 213 euro al cambio attuale).

Il nuovo Hisense V60 ha uno chassis misurante 11173.25 x 78.2 x 8.7 mm dall’aspetto sobrio ma un po’ anonimo. Il lato frontale evidenzia un po’ il mento in basso, ma in compenso in alto è stato scelto un foro centrale per la selfiecamera: dietro, un totem rettangolare ospita una sorprendente multicamera. Di lato, invece il pulsante d’accensione, piatto e longilineo, è studiato apposta per fare anche da scanner per le impronte digitali in ottica sicurezza.

Specifiche alla mano, Hisense V60 esibisce un display LCD da 6,95 pollici risoluto in FullHD+: la fotocamera anteriore arriva a ben 16 megapixel. Dietro, si ha a disposizione una quadrupla fotocamera. Il sensore principale, ben evidenziato da un grande foro, ha una risoluzione di 48 megapixel (Sony IMX586 da 1/2,25”, pixel da 0,8 micrometri, f/1.8, autofocus), mentre, sotto, disposti a triangolo, ci sono gli altri tre sensori fotografici, formati da un ultragrandangolo (120°) da 5 megapixel (f/2.2, fuoco fisso), e da due sensori ausiliari da 2 megapixel (f/2.4) ciascuno, adibiti rispettivamente a profondità e macro.

Per il chipset, Hisense ha utilizzato l’octacore (2.0 GHz) Unisoc Tiger T610 realizzato a 12 nanometri di litografia e accoppiato con la scheda grafica Mali G52 MP2: si tratta dello stesso SoC già visto a bordo anche di alcuni modelli di Realme, tra cui il Realme C21Y, e Honor, come nel caso del modello Honor Play 5T. L’assetto mnemonico prevede 4 GB per la RAM e 64 o 128 GB per lo storage. La batteria, da 5.150 mAh, trae la sua carica rapida, a 30 watt, dalla porta microUSB Type-C sul fondo.

Le restanti connettività dell’Hisense V60 prevedono il Dual SIM, 4G/LTE, il Wi-Fi ac dual band, il Bluetooth 5.0 e il GPS. Il sistema operativo, purtroppo, è ancora Android 10.