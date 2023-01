Hisense Hi Reader Pro: ufficiale lo smartphone 4G con schermo a inchiostro elettronico

Ascolta questo articolo

Negli scorsi giorni, al CES 2023 il brand cinese Hisense non ha svelato solo soluzioni per la smart home e l’intrattenimento, ma ha presentato anche uno dei suoi prodotti più di nicchia, ovvero uno smartphone con schermo a inchiostro elettronico, con la messa in campo del nuovissimo Hi Reader Pro (già in vendita, anche verso l’Occidente, su Aliexpress al prezzo di 329,08 euro).

Hi Reader Pro (183 grammi di peso per 3,2 mm di spessore nel colore Jet Black) presenta cornici piuttosto evidenti attorno al display, che è costituito da un pannello e-ink Carta HD da 6,1 pollici, con 300 PPI di densità di pixel per pollice, la capacità di visualizzare 16 sfumature di grigio, una temperatura del colore doppia (fredda-calda, con adattamento automatico), la facoltà di regolare l’illuminazione frontale secondo 36 diversi livelli, e un’ottima leggibilità sotto la luce diretta.

Sotto tale pannello, adatto per prendere note o leggere come sulla carta, con consumi energetici molto bassi (quando si cambia schermata) ma non molto adatto ai contenuti dinamici (benché Hisense abbia promesso via HyperWave display engine un refresh rate migliore rispetto ad alcuni modelli similari di device varati in passato), opera il chipset Qualcomm Snapdragon 622, un octacore (2.0 GHz) a 11 nanometri con GPU Adreno 610: a sostenerlo si trovano 4 GB di RAM mentre, per il quantitativo dello storage UFS 2.1, il valore indicato è di 128 GB.

Lato audio, lo smartphone Hi Reader Pro di Hisense annovera due microfoni e uno speaker super lineare, oltre al mini-jack da 3.5 mm. Grazie al Bluetooth 5.0 (che supporta i codec AAC, aptX, SPC e, con bitrate elevato, LDAC), è possibile collegarsi a speaker esterni, cuffie e auricolari senza fili, per godersi i propri audiolibri, podcast o semplicemente la musica. La batteria montata e non removibile è da 4.000 mAh.

Come sistema operativo, a bordo è presente Android 11 e uno store che, per ora, offre l’accesso a poche app cinesi: Hi Reader Pro, però, provvisto anche delle connettività Wi-Fi dual band e 4G LTE, permette l’installazione di store di terze parti (es. Aptoide, Huawei, Amazon) e l’installazione manuale delle app in sideloading.