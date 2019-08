Ufficiale il gaming tablet MediaPad M6 Turbo Edition di Huawei

A tre mesi dal lancio della versione “liscia”, Huawei ha appena annunciato in Cina (in cui ne sono appena partiti i pre-ordini) la “Turbo Edition” del suo tablet multimediale MediaPad M6 che, sempre provvisto di una sonorità stereofonica Dolby Atmos, migliora e introduce diverse specifiche a tutto vantaggio dell’esperienza da gaming.

Dal punto di vista del look, il MediaPad M6 Turbo Edition, cadenzato nelle colorazioni Phantom Blue e Phantom Red (simile al Flame Red dello Xiaomi Mi 9T), si presenta con discrete cornici laterali, ma ampie bande orizzontali, con quella superiore atta ad ospitare una selfiecamera da 8 megapixel, utile anche per chiamate occasionali con Skype (di recente beneficiato con varie novità), mentre quella inferiore ospita il logo Huawei, per altro presente (al centro) sul retro che, proprio come nell’Honor 9X, sopra a un Flash LED, alloggia il sistema fotografico principale, qui con un unico sensore, da 13 (f/1.8) megapixel. Il display, invece, si conferma con la notevole risoluzione 2K (2560 × 1600 pixel), in appoggio a 8.4 pollici di diagonale.

Di lato, a destra, spicca il tasto fisico Turbo, sfruttabile per personalizzare l’esperienza di gioco, ed attivare la suite “Game Space”, con la quale ottenere zero notifiche durante i giochi, resi più fluidi dall’ottimizzazione delle risorse (anche in ambito network) messa in campo dagli algoritmi della GPU Turbo 3.0.

Anche l’interno dello Huawei MediaPad M6 Turbo Edition mostra la sua attenzione al gaming, con un condotto di raffreddamento multistrato, a liquido, in grafite che, cresciuto del 200% rispetto al passato, ora raggiunge la lunghezza di 120 mm, ed ottiene il calo della temperatura, sulla GPU Mali-G76, financo di 5 gradi. Il processore, coadiuvato nelle operazioni di multi-tasking da 6 GB di RAM, è il confermatissimo Kirin 980 a 7 nanometri, laddove per lo storage la capienza scelta è di 128 GB.

Disponibile sia in versione solo Wi-Fi (2.699 yuan, o 343 euro circa) che anche con 4G/LTE (2.999 yuan, o pressappoco 381 euro), il MediaPad M6 Turbo Edition di Huawei integra una notevole batteria da 6.100 mAh che, caricata in 2.2 ore, promette il supporto alla riproduzione multimediale per 12.5 ore. Nessuna sorpresa per il sistema operativo, ancora Android Pie 9.0, sotto interfaccia EMUI 9.1.