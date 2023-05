Top 15 degli smartphone più venduti: il primo trimestre 2023 è nel nome di Apple

La società di ricerca Canalys ha pubblicato un nuovo rapporto sulla situazione del segmento degli smartphone premium (prezzati da 500 dollari) per il primo trimestre del 2023. La situazione è molto simile a quella che abbiamo visto un anno prima (ovvero sia nel rapporto Q1 2022), ma ci sono anche novità interessanti.

In particolare, se l’anno scorso il modello più venduto del segmento flagship / top di gamma / premium era l’iPhone 13 base, ora la lista è guidata dai melafonini della serie iPhone 14. L’iPhone 14 Pro Max di fascia alta, in particolare, è diventato il nuovo bestseller, e con un buon vantaggio. Dietro di lui ci sono iPhone 14 Pro e iPhone 14, il che indica il successo della nuova strategia di Apple di differenziare i modelli base dai “top” in termini di caratteristiche.

Il pubblico è disposto a pagare di più per una “isola” (la Dynamic Island) alla moda, un chipset più potente e una fotocamera in più. Il top gamma rivale di Samsung, ovvero il Galaxy S23 Ultra di fascia alta, si piazza fuori dal posto per la “medaglia di legno”, cioè appena in quinta posizione tra i flagship più venduti.

E se non è riuscito a superare l’iPhone 13 al quarto posto, va detto che il gap si è notevolmente ridotto e al prodotto coreano è mancato poco per farcela. In generale, la top 15 appare piuttosto triste per il mercato Android e, in particolare, per i marchi cinesi che fanno fatica a imporsi nel segmento premium. L’ammiraglia Xiaomi 13 è riuscita a entrare solo al 13° posto nella lista e, accanto a lei, Huawei Mate 50 è al 14°. Gli altri 13 posti sono divisi tra Apple (7 modelli) e Samsung (6 modelli).

Per quanto riguarda le tendenze generali nel segmento premium (la cui quota pare abbia raggiunto quasi 1/3 dell’offerta globale), il rapporto indica una crescita del +4,7%, che appare anomala rispetto a un mercato degli smartphone in calo, nel complesso, del -13,3%.