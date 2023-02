Ufficiali i top di gamma Galaxy S23: specifiche, prezzi e promo

Ascolta questo articolo

All’evento Unpacked 2023 di Samsung, il colosso sudcoreano ha svelato innanzitutto i tre top gamma di quest’anno, ovvero gli smartphone della serie Galaxy S23 con una continuità stilistica rispetto al passato, pur in presenza di miglioramenti nei dettagli, ma con soprattutto più prestazioni, visto che anche nel nostro mercato arriva il chipset overcloccato Snapdragon 8 Gen 2 “for Galaxy”, anche lato fotografico visto che tutti i modelli possono beneficiare della funzione Nightography (un algoritmo AI based riduce il rumore assicurando maggior nitidezza a foto e video anche in difficili condizioni di luce) e di una selfiecamera rafforzata dal HDR a 60fps e da un rapido autofocus. Bando agli indugi ecco i protagonisti della serata

Esteticamente, i nuovi Galaxy S23 si propongono nelle colorazioni nero “Phantom Black”, Cream, Green e Lavender. L’aspetto dei modelli S23 ed S24+ cambia maggiormente per allinearsi a quello dell’S23 Ultra dello scorso anno con la scomparsa del bumper dietro e i sensori fotografici praticamente a filo con la scocca. I bordi laterali, in alluminio, si assottigliano quasi in stile iPhone 14, mentre la scocca, impermeabile IP68, impiega il vetro. Non manca l’attenzione all’ecologia: sono stati adoperati “materiali riciclati sono stati impiegati su 12 componenti interni ed esterni“.

Galaxy S23 Ultra

Il modello più interessante dei tre è senza dubbio il Samsung Galaxy S23 Ultra (163,4×78,1×8,9 mm per 234 grammi), disponibile con la S-Pen ospitata (nera, con la parte superiore che richiama la colorazione del device) nella scocca, leggermente più squadrata rispetto alla versione S22 Ultra dello scorso anno. Il device si presenta con un display Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione a 3088 × 1440 pixel, Vision Booster a 4 livelli (off, 1, 2,3), refresh rate dinamico da 1 a 120 Hz (Super-smooth), 240 Hz di touch sampling in modalità gaming, supporto all’HDR10+, 1.750 nits di picco, Enhanced Comfort (“per regolare colori e livelli di contrasto“), protetto da un esordiente vetro Gorilla Glass Victus 2.

Lo scanner per le impronte digitali è sottostante allo schermo, e interagisce con Samsung Knox e Samsung Knox Vault. Al centro alto del display vi è il foro per la selfiecamera, da 12 megapixel (ISOCELL 3LU, f/2,2, 25mm, 80° FOV, HDR10+, riconoscimento del volto).

Il retro presenta, “sfusi”, senza quella pendenza che dava fastidio in precedenza quando poggiato su una superficie piana, i sensori della quadrupla fotocamera, beneficiata da avvio rapido, HDR10+, ottime foto notturne, Flash LED. La stessa si compone con un sensore principale da 200 megapixel, il recentissimo Samsung S5KHP2 (ISOCELL HP2, f/1,7, 1/1.3”, pixel da 0,6 micrometri, adaptive Pixel con pixel binning, 23mm, 85° FOV) con stabilizzazione ottica, accompagnato da un sensore ultragrandangolare (120°) da 12 megapixel (Sony IMX564, f/2,2, 13 mm, autofocus), da un teleobiettivo (3x) da 10 megapixel (lo stesso Sony IMX754 dell’S22 Ultra, f/2,4, 69 mm, 36° FOV) stabilizzato otticamente, e da un teleobiettivo ottico (10x di zoom ottico, Space Zoom sino a 100x) da 10 megapixel (Sony IMX754, f/4,9, 11° FOV, 230 mm, AI Super Resolution), anche in questo caso con OIS.

L’app fotografica supporta varie modalità, come auto framing, single- take, ottimizzazione scena, Pro, Night mode (vengono combinate sino a 30 immagini con l’elaborazione multi-frame AI che ottimizza ogni pixel in colore e dettaglio), Panorama, riconoscimento cibo, Ritratto, AR Doodle, Ai Autofocus, Panorama, Super HDR, Video Ritratto (simile al “Cinematic Video degli iPhone, ma capace di agire sino al 4K@30fps ) migliorato (in sfocatura e sino al 4K@30fps), Video Pro, Hyperlapse, Super Slow-mo, Restauro AI e Director’s View. I video sono davanti e dietro in 8K a 30fps, o archiviati in 4K a 60fps. C’è l’AI avanzata basata sugli oggetti. L’audio, che nelle clip registrate appare migliorato forse per un perfezionamento nella collocazione dei microfoni, conta su due speaker stereo (di cui uno nella cornice inferiore e uno via capsula auricolare) con Dolby Atmos, come pure sul modello Plus e su quello base. Inoltre, vi è la registrazione audio 360 disponibile su Galaxy Buds 2 Pro.

Frutto delle fonderie TSMC, il chipset scelto è l’octacore Snapdragon 8 Gen 2, in versione personalizzata (for Galaxy) per raggiungere i 3,6 GHz di clock, con benefici anche nell’AI (prestazioni ottimizzate di oltre il 40%), con la GPU Adreno 740 (prestazioni migliorate del 58% secondo Geekbench, stante una frequenza di 719 MHz vs i normali 680 MHz, presenza in questo modello del ray tracing) mentre come RAM, di tipo LPDDR5x, si va da 8 a 12 GB e lo storage, da 256/512 GB e 1 TB, non è espandibile e appartiene al tipo UFS 4.0 (con velocità di lettura sequenziale fino a 4.200 MB/s, velocità di scrittura fino a 2.800 MB/s e del 46% più efficiente energeticamente dell’UFS 3.1). Le combinazioni mnemoniche sono tre: 8GB + 256GB (1.479€), 12GB + 512GB (1.659€), 12GB + 1TB (1.899€). Su questo device, come sull’intera gamma, è presente un’ingrandita camera di vapore.

Come batteria (più autonoma del 20% rispetto all’S 22 Ultra), è installata un’unità da 5.000 mAh caricabile rapidamente (Super Fast Charging 2.0, 65% in 30 min) a 45W via microUSB type-C, capace di supportare anche la ricarica wireless a 10W (Fast Wireless Charging 2.0,) e la ricarica wireless inversa (Wireless PowerShare). Le connettività di bordo prevedono il supporto UWB, il GPS (Glonass, Beidou, Galileo), l’NFC, il Bluetooth 5.3, il 5G, Dual SIM (2x nano + eSIM), e il Wi-Fi 6E: l’interfaccia One UI 5.1 fa il suo esordio, applicata su Android 13. Nel caso specifico Samsung assicura 4 major update e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

Samsung Galaxy S23 Plus

Samsung Galaxy S23 Plus (157,8×76,2×7,6 mm per 196 grammi) è previsto con un display Infinity-O Dynamic AMOLED 2X, sempre con lo scanner d’impronte integrato, più piccolo, da 6,6 pollici con risoluzione a 2340 × 1080 pixel (425 PPI), Vision Booster, ed Enhanced Comfort. Tale pannello conserva il refresh dinamico, ma da 48 a 120 Hz (Super Smooth), il touch saming in gaming da 240 Hz, l’HDR10+, i 1.750 nits e la protezione Gorilla Glas Victus 2.

Rimane nel foro anche la selfiecamera da 12 megapixel (f/2,2, 25mm, 80°, HDR10+) mentre l’array sul retro, con Flash LED, avvio rapido e HDR10+, perde un sensore e integra una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 (f/1,8, 23mm, 85°, OIS, Dual Pixel), uno ultragrandangolare (120°) da 12 (f/2,2, 13 mm) e un teleobiettivo (3x di zoom ottico) verticale da 10 megapixel (f/2,4, 69 mm, 36°, OIS).

Anche qui i video davanti e dietro si girano a 8K a 30fps (un 25% di miglioramento rispetto allo scorso anno quando si arrivata a 24 fps), 4K a 60fps, mentre le modalità fotografiche comprendono auto framing, ottimizzazione scena, Single Take, Foto, Video, Notte, Pro, AR Doodle, Panorama, Cibo, Ritratto, Video Ritratto, Video Pro, Super Slow-mo, Hyperlapse, Director’s View, Restauro AI.

Il chipset è sempre lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy da 3,36 GHz. La RAM LPDDR5x è da 8 GB mentre lo storage non espandibile, UFS 4.0, è da 256/512 GB. Le combinazioni sono quindi da 8GB + 256GB (1.229€) e 8GB + 512GB (1.349€).

La batteria, da 4.700 mAh, trae la carica rapida cablata Super Fast Charging 2.0 via Type-C a 45W (65% in 30 min), ed è anche qui presente la ricarica wireless a 10W (Fast Wireless Charging 2.0) e quella wireless inversa (Wireless PowerShare). Le connettività sono le stese del modello Ultra, come pure la scelta di Android 13 sotto One UI 5.1.

Samsung Galaxy S23

Provvisto di un retro in plastica, Samsung Galaxy S23 (146,3×70,9×7,6 mm per 168 grammi) reca sulla facciata anteriore un Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici risoluto a 2340 × 1080 pixel (393 PPI) con Vision Booster, Enhanced Comfort, frequenza di aggiornamento da 48-120 Hz (Super smooth), touch samppling in gaming da 240 Hz, HDR10+, 1.750 nits di picco, supportato e vetro Gorilla Glass Victus 2 a tutela da graffi e urti.

La selfiecamera non varia rispetto agli altri due modelli, rimanendo da 12 megapixel. Lo stesso discorso vale per l’assetto fotografico posteriore, sempre da 50+12+10 in forma di principale (con OIS), ultragrandangolo (120°) e teleobiettivo (3x di zoom ottico). La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 da 3,36 GHz viene ereditata dai modelli più prestigiosi del terzetto. La RAM come nel Plus è da 8 GB e sempre del tipo LPDDR5x, mentre lo storage non espandibile da 128/256 GB è del più lento tipo UFS 3.1. Le combo sono due, 8GB + 128GB (979€) e 8GB + 256GB (1.039€).

Nel modello base, manca la vapor chamber per la dissipazione del calore. La batteria cala a 3.900 mAh di capienza, e conserva la ricarica wireless da 10W ma quella rapida cablata Super Fast Charging 2.0 scende a soli 25W: in compenso anche qui c’è la ricarica wireless inversa Wireless PowerShare. Tra le restanti specifiche, le connettività sono sempre 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ma rispetto al Plus manca l’UWB. Vale ancora la certificazione IP68 e viene eseguita la One UI 5.1 basata su Android 13.

Per le promo, comprando entro il 16 Febbraio (e registrandolo entro il 24 Aprile) un Galaxy della serie S23 si otterranno dei rimborsi:

“Galaxy S23 Ultra 1TB: 240€

Galaxy S23 Ultra 512GB: 180€

Galaxy S23 Plus 512GB: 120€

Galaxy S23 256GB: 60€“

Sempre comprando un Galaxy di questa serie, ma registrandolo entro il 31 Marzo si otterranno gli auricolari Galaxy Buds 2 e un anno di garanzia auricolari Samsung Care+.