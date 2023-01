One UI 5.1: ecco le principali funzionalità della nuova interfaccia Samsung

Ascolta questo articolo

Mancano poco all’arrivo dei nuovi top gamma Samsung Galaxy S23, destinati a essere animati dalla nuova interfaccia One UI 5.1. Nelle scorse ore, il portale tedesco WinFuture è riuscito ad anticipare alcune delle funzioni che tale firmware porterà in dote, anche ad altri smartphone della galassia Samsung.

A livello fotografico, vi sarà un accesso semplificato all’app Expert RAW che permette di catturare le immagini senza elaborazione o compressione, con tutti i dati necessari per una sofisticata post-elaborazione: sarà semplificato anche il cambio di tonalità della pelle nei selfie. Arriverà la rimozione automatica dei riflessi e delle ombre dai propri scatti e la galleria semplificherà la ricerca, anche di più persone od oggetti, visto che basterà semplicemente toccare sul volto del soggetto.

Con l’album di famiglia condiviso, ogni membro della famiglia, sino a 6, avrà a disposizione 5 GB di spazio per le foto, e la galleria si premurerà di creare tale album consigliando le foto dopo aver riconosciuto i volti. Swippando verso l’alto, sarà possibile conoscere molti dettagli sulla foto, tra cui il device usato per lo scatto, il quando e il dove dello stesso, e dove è salvato. A proposito di backup, sarà possibile scegliere in quale cartella archiviare gli screenshot.

Restando nelle funzioni legate all’imaging e alla grafica, con la modalità maschera nella AR Emoji Camera si potrà scattare una foto con sino a 3 persone sostituendone il volto semplicemente toccando una emoji. Non dovrebbe mancare la possibilità di stabilire uno sfondo, sulla schermata iniziale e/o di blocco, per ogni diversa attività.

Per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti arriveranno più condizioni e azioni per gli scenari. Le note create con l’app proprietaria di Samsung possono ora essere condivise in modo da lavorare sulla stessa relazione, o da disegnare assieme: l’invito alle app condivise potrà avvenire mediante link condiviso via mail o messaggistica. Viene semplificato il copincolla di documenti e immagini da un device Samsung all’altro, il prosieguo della navigazione sul proprio PC e l’uso di mouse e tastiera ora anche per controllare il proprio smartphone. Si potrà ricorrere alla barra di accesso rapido per continuare l’ascolto sugli speaker che supportino Spotify Connect o Chromecast.

Migliora la ricerca nel browser predefinito, anche scrivendo male quel che si cerca, e affinamenti giungono anche in favore di Samsung Dex: ora si possono incollare le finestre agli angoli perché occupino solo 1/4 dello spazio ed è facile ridimensionarne due assieme intervenendo sullo splitter.

L’app Meteo è stata rivista e ora nella sua schermata iniziale offre tutte le info essenzialmente utili: il widget del meteo ha ottenuto un rinnovo nello stile illustrativo per far conoscere meglio le condizioni meteo. Il widget batteria rinnovato permette di visionare direttamente dalla schermata principale quanta energia sia rimasta nei Galaxy Buds, nello smartphone Galaxy, o nel Galaxy Watch. Per ora in inglese e coreano arrivano le Chiamate di Testo Bixby. In sostanza si può usare l’assistente proprietario per rispondere automaticamente alla chiamata, per saperne il motivo, o per dettare quelle risposte che verranno lette a voce al chiamante.