TickTock S: in arrivo il nuovo smartwatch con doppio display di Unihertz

Dopo aver lanciato il microscopico Jenny 2E a Novembre, il marchio cinese Unihertz ha lasciato trapelare, forse in vista del MWC 2023 in cui sarà presente, il nuovo smartphone con “orologio” posteriore, l’Unihertz TickTock S, erede del modello base presentato giusto un anno fa, poi declinato anche in versione E.

Il modello originario era lungo e massiccio, con una gobba importante sul retro: gli angoli erano molto spigolosi. Stilisticamente il nuovo arrivato è leggermente meno largo (168,5 x 82,5 x 14,3 mm) e ha angoli inclinati, il modulo sul retro ospita sempre un secondo schermo circolare affiancato ai lati dalla fotocamere, ma ora il tutto è quasi a filo con la scocca. Il peso (294 grammi), però, rimane decisamente importante per un telefono così piccolo e minuto.

Impermeabile secondo il grado IP68, Unihertz TikTock S ha un display LCD da 6,53 pollici risoluto in FullHD+. Nel foro in alto a sinistro si trova una selfiecamera che da 8 arriva a 32 megapixel. Il retro presenta uno schermo circolare da 1,28 pollici, che mostra l’ora, le notifiche, permette di controllare la musica, di rifiutare le telefonate, e altro ancora. Per il resto, ai lati di questo display secondario vi sono due fotocamere: quella principale passa da 48 a 64 megapixel. La seconda fotocamera, secondo rumors, sarebbe adibita alle macro.

Unihertz Ticktock S ha uno scanner per le impronte digitali, posto d lato. A livello prestazionale, il device si affida al chipset MediaTek Dimensity 700 e, in tal modo, ottiene anche il 5G, nell’ambito delle connettività che comprendono la microUSB Type-C, il GPS, il Bluetooth 5.3, il Dual SIM, l’NFC e il Wi-Fi ac.

Le memorie disponibili consentono una sola combinazione, con 8 GB di RAM e lo storage UFS 2.2 che, rispetto al modello originario, raddoppia, portandosi a 256 GB, in modo da poter contenere più documenti, immagini, foto, video e app dell’utente. La batteria arriva a 5.200 mAh, che un leggero regresso rispetto ai 6.000 mAh del modello datato Febbraio 2022: la ricarica è veloce, e avviene a 30/33W. Il sistema operativo è Android 12.