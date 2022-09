TickTock-E: in pre-ordine il nuovo smartphone a doppio display di Unihertz

Ascolta questo articolo

Unihertz, marchio cinese noto per i suoi smartphone lillipuziani e per essere uno dei pochi a credere ancora nei palmari in stile BlackBerry, facendo tesoro dell’esperienza fatta col modello dello scorso Febbraio, ha annunciato uno smartphone 4G con doppio display, ad hoc battezzato come TickTock-E.

Il nuovo TickTock-E, da oggi già in pre-ordine (pressappoco 197 euro, con 30 euro circa di sconto via coupon 5T2KVP2H) con spedizioni gratuite verso l’utente (che però dovrà farsi carico di eventuali costi di spedizione), ha un display anteriore da 6.52 pollici, di tipo LCD TFT, risoluto a 720 x 1.600 pixel. La precisazione fatta in merito a tale panello non è capziosa, dacché sul retro vi è effettivamente un secondo display, formato da un pannello TFT da 1.28 pollici, in questo caso risoluto a 240 x 240 pixel, che l’utente, da qui il nome del telefono, può usare come orologio, come schermo per le notifiche, per gestire la fotocamera o la musica, prendere note o consultare il calendario, ma anche per farsi un selfie con la fotocamera principale posteriore, da ben 48 megapixel (autofocus), collocata “alle ore 15” dell’orologio virtuale di cui sopra che, alle ore 10, propone un sensore macro da 0.3 megapixel.

Privo di mini-jack da 3.5 mm (ma con Radio FM presente), lo smartphone Unihertz TickTock-E non rinuncia però alla classica selfiecamera, presente, con una risoluzione di 8 megapixel (a fuoco fisso).

Nelle dotazioni, l’Unihertz TickTock-E inserisce anche un veloce (0.1 secondi di risposta, 508 DPI, acquisizione a 360°) scanner per le impronte digitali, posto di lato nel pulsante di accensione, oltre al modulo NFC per i pagamenti contactless, a un emettitore di infrarossi, per la funzione telecomando e a due pulsanti laterali a sinistra programmabili (es. per lanciare la funzione di Walkie Talkie, o una delle app del toolbox comprensivo di bussola, goniometro, livella, torcia, cardiofrequenzimetro, etc).

Come motore logico, il TickTock-E di Unihertz opta per un’octacore rodato ma non eccelso, il MediaTek Helio P35, che fa affidamento su 4 GB di RAM e su 64GB di storage espandibile, e che supporta le connettività Wi-Fi ac dual band (direct, hotspot), GPS (Beidou, Glonass, Galileo) e Bluetooth 4.2, traendo energia dalla batteria, da 6.000 mAh, caricabile a 18W via microUSB Type-C. Per il sistema operativo, la scelta è caduta su Android 12.