Tecno Mobile: svelato il concept di foldable Phantom Vision V che diventa anche tablet

Ascolta questo articolo

Tecno, brand cinese del gruppo Transsion Holdings, di recente la lanciato la serie di smartphone Phantom X2, il cui modello Tecno Phantom X2 Pro era provvisto di una fotocamera posteriore retrattile. Le innovazioni da parte di questo brand, però, potrebbero non essersi fermate qui e, forse, serbare ancora qualche sorpresa in futuro.

Nelle scorse ore, GSM Arena ha diffuso un report comprensivo di render concettuali che mostrano in alta definizione il concept di smartphone pieghevole Tecno Phantom Vision V, che potrebbe essere il dispositivo killer della categoria dei tablet, e forse lo smartphone foldable più economico sul mercato. Dalle immagini, si evince un device che, da chiuso, sembra un normale smartphone, con un display anteriore con foro alto al centro per la fotocamera destinata a selfie e videochiamate.

Sulla back cover, Tecno Phantom Vision V esibisce un assetto fotografico, ispirato a quello del Phantom X2, con i sensori fotografici a filo con la scocca, accompagnati da un Flash Quad LED.

Sotto, appare un piccolo display, che può servire per mostrare alcune informazioni sempre a schermo, come l’orologio, ma anche per mostrare promemoria e notifiche. Una volta aperto, Tecno Phantom Vision V diventa uno smartphone simile per dimensioni ai blasonati rivali Samsung Galaxy Z Fold 4, Vivo X Fold + e Xiaomi Mix Fold 2. La sorpresa, però, è in agguato. Esteso, Tecno Phantom Vision V può allungare lo schermo sino a raggiungere la diagonale di 10,1 pollici, che è quella di molti tablet, con la differenza che tale prodotto però sarebbe in partenza pienamente tascabile.

Secondo quanto emerso, il Tecno Phantom Vision V sarebbe anche molto resistente. Il telaio sarebbe in alluminio di grado aerospaziale, mentre la cerniera sfrutterebbe un design esclusivo e il display interno si avvarrebbe di un sistema a 11 livelli funzionali. Tecno non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questo concept, del quale non è chiaro se arriverà sul mercato: tuttavia, di recente un prodotto con tale nome è stato avvistato nel database per la certificazione Bluetooth SIG, accompagnato dalla sigla AD10, consentendo di desumerne una prima caratteristica concreta, ovvero il fatto che dovrebbe supportare il Bluetooth 5.3.