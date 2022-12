Ufficiali i cameraphone top gamma della serie Tecno Phantom X2

Ascolta questo articolo

Come promesso, Tecno di Transsion Holdings ha tenuto un evento a Dubai nel corso del quale ha presentato gli smartphone top gamma della serie Phantom X2, suddivisi in un modello Pro e uno standard.

Il Tecno Phantom X2 Pro (164,6 x 72,7 x 8,9 mm) è previsto nei colori Stardust Grey e Mars Orange (col retro in plastica riciclata): i bordi superiori e inferiore sono piatti mentre quelli laterali curvi. In alto c’è il foro per il microfono, a destra il bilanciere del volume e il pulsante arancione d’accensione, e in basso la griglia dello speaker, la Type-C e lo slot per le SIM. Il display, protetto da un vetro Gorilla Glass Victus adotta un display AMOLED da 6.8 pollici, risoluto in FullHD+, con aspect ratio a 20:9 e screen-to-body al 93,5%, refresh rate a 120 Hz, touch sampling a 360 Hz, supporto allo spazio colore P3, vetro antiriflesso e scanner d’impronte integrato: la selfiecamera, nel foro centrale, è da 32 megapixel (con foto dettagliate a 8 mpx).

Dietro, lo square posto al centro annovera una tripla fotocamera. A comporla vi è un sensore ultragrandangolare da 13 megapixel (0.6x, con messa a fuoco automatico per la funzione macro cam), un sensore principale da 50 megapixel (Samsung GNV ISOCELL 3.0 dimensionato a 1/1,3 pollici, con f/1.85 e pixel da 1,2um) e un sensore per i ritratti pop-up, cioè retrattile (fuoriesce dal corpo del telefono, mantenendosi a prova di infiltrazioni di polvere e acqua, quando nell’app si imposta la modalità verticale) da 50 megapixel: tale sensore, accreditato del catturare molta luce e dell’assicurare un bokeh naturale, ha una dimensione da 1/2,7”, e assicura pixel da 1.28 micrometri, nel mentre il suo obiettivo promette f/1.49 di apertura, uno zoom 2,5x, 18.9 cm di profondità di campo e una lunghezza focale equivalente a 65 mm. Nel modello Pro, vi è l’ISP IMAGIQ 790 di 7a gen, un processore per l’AI (APU 590) di 5a gen, e un quadruplo LED: nell’app fotocamera, la modalità di abbellimento dei volti coinvolge sino a 3 volti assieme, e ha avanzate funzioni di make-up.

Ad animare il Tecno Phantom X2 Pro è il processore a 4 nanometri da 8 core (3.05 GHz) Dimensity 9000 di MediaTek con GPU Mali-G710 MC10, che supporta la RAM LPDDR5X in 12 GB (espandibili virtualmente di 5 GB) e lo storage UFS 3.1 in 256 GB: la certificazione TÜV Rheinland assicura 36 mesi di funzionamento fluido, mentre altre migliorie sono garantite dall’Hyper Engine 5.0. La dissipazione del calore spetta a una camera di vapore.

La batteria, da 5.160 mAh, si carica velocemente, a 45W. Le connettività prevedono il 5G, il 4G, il Dual SIM, il Wi-Fi dual-band, il GPS e il Bluetooth 5.3.

Il Tecno Phantom X2, nei colori Stardust Grey e Moonlight Silver, condivide diverse specifiche col fratello maggiore, tra cui il display, la selfiecamera e il set elaborativo, la batteria: la RAM LPDDR5X però è da 8 GB. Sul retro, poi, cambia la composizione della tripla fotocamera: per i ritratti ci si affida alle computazioni del sensore da 2 megapixel, accompagnato dall’ultragrandangolo da 13 con funzioni di macro cam mentre il sensore principale, da 64 megapixel, cattura più luce grazie alla matrice RGBW, che offre un subpixel bianco in più, e grazie all’obiettivo in vetro e non in plastica (+ 30% di luce assorbita).

Lato software, ambedue i top gamma in 5G di Tecno annoverano Android 12 con l’interfaccia HiOS 12 che offre una galleria AI based e anche vari strumenti di produttività. Passando ai prezzi, il Tecno Phantom X2 è listato a SAR 2699 (circa 683 euro), laddove per il Phantom X2 Pro il prezzo è di SAR 3.499 (circa 885 euro).