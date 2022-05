TD Tech M40: ufficiale il rebrand dello Huawei Mate 40 con Dimensity 1000+ e 5G

Ascolta questo articolo

Da quando ha iniziato a patire gli effetti del ban USA, Huawei ha tentato di sopravvivere in vari modi, basti pensare allo scorporamento di Honor ora (forse) indipendente, alla “vendita” di sotto brand (Maimang e Hi Nova) a operatori telefonici cinesi, o alla condivisione della filiera produttiva (es. con TCL per FFALCON). Qualcosa del genere potrebbe essere avvenuto nuovamente, grazie al brand TD Tech, nato nel 2005 da una joint venture con Nokia e dotato di propri centri di ricerca che, nelle scorse ore, ha ufficializzato il curioso TD Tech M40.

Lo smartphone TD Tech M40, praticamente un clone dello Huawei Mate 40, ha uno chassis impermeabile secondo lo standard IP53, maneggevole in base alle dimensioni comunicate (8.8 mm di spessore per 188 grammi di peso), disponibile nelle colorazioni nero brillante, mithril e bianco smaltato. Lungo il telaio si nota la presenza del mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari mentre, sul retro, è presente lo stesso assetto fotografico ad anello del Mate 40, anche se manca il riferimento a Leica.

Frontalmente, il TD Tech M40 sfrutta un pannello OLED curvo da 6.5 pollici, risoluto a 2376 x 1080 pixel, con un refresh rate di 60 Hz e un touch sampling di 240 Hz: nel foro in alto a sinistra è collocata la selfiecamera, da 13 megapixel, mentre sul retro in vetro è presente una tripla fotocamera, con un sensore principale da 64 megapixel, un ultragrandangolo da 16, e un sensore telescopico (con OIS) da 8 megapixel. Ancora in ambito multimediale, passando all’audio, oltre al succitato jack audio, si ravvisa la dotazione di un doppio speaker stereo.

A guidare il TD Tech M40, in modo da poter includere il 5G (su ambedue le SIM), al posto del processore Kirin è stato adottato un MediaTek Dimensity 1000 Plus, con la RAM e lo storage (espandibile via schedine NM brevettate Huawei sino a 256 GB) che si combinano nelle combo da 8+128 GB (prezzata a 3.999 yuan, 564 euro) e da 8+256 GB (4.499 yuan, 634 ero).

Attualmente già in prevendita, il TD Tech M40 di scuola Huawei integra una batteria da 4200 mAh, beneficiata via microUSB Type-C dalla ricarica rapida cablata e wireless a 40W: per il sistema operativo, la scelta è ricaduta su Android 10, migliorato con la funzione HyperTerminal, per la collaborazione multi-schermo col PC, tratta da HarmonyOS 2.0.