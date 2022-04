China Tech Events: grandi annunci da Hi Nova e Meizu

Nelle scorse ore, la fucina creativa cinese ha dato il via a due nuovi annunci, di cui uno per conto di China Post, sostanziato dal medio-gamma telefonico Hi Nova 9 SE, e uno per conto di Meizu, rappresentato da diversi accessori LiPro e PANDAER.

Da Hi Nova. marchio di China Post, arriva lo smartphone Hi nova 9 SE. Il device ha un telaio (164,93 × 75,55 × 7,95 mm, per 191 grammi) nelle colorazioni dream fritillary, dream ice blue e nero brillante, con un retro in vetro curvo 3D e multicamera posteriore con design Star Ring, Anteriormente, la cornice superiore, da 1.1 mm, e quelle laterali, da 1.05 mm, permettono di assicurare il 94,85% di screen-to-body al display un LCD da 6.78 pollici, con risoluzione a 2388 x 1080 pixel, 120 Hz di refresh rate, 387 PPI, supporto al color gamut DCI-P3. Nel foro centrale in alto si trova la selfiecamera, da 16 megapixel, con abbellimenti AI e capacità di passare automaticamente al grandangolo quando rileva nell’inquadratura più persone.

Di lato è posto lo scanner per le impronte digitali mentre, dietro, opera una quadcamera in una sorta di pillolotto: l’oblò più grande ospita un sensore principale da 108 megapixel (1/1,52 pollici), con riduzione del rumore multi-frame per foto nitide anche con poca luce e zoom via crop, seguito da un sensore ultragrandangolare (112°) da 8 megapixel e da due sensori da 2 megapixel per macro (a 4 cm) e profondità. A livello di app, il device supporta gli scatti e le riprese dual view.

Il processore con litografia a 6 nanometri Snapdragon 695 di Qualcomm è coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128/256 GB di storage. La batteria, con tecnologia a 3 poli e doppia pompa di carica a bassa tensione, si carica rapidamente a 66W (100% in 35 min, 60% in 15 minuti) grazie al caricatore in confezione. La scheda tecnica riportata palesa anche il supporto al 5G standalone e non, con selezione della scheda che offre la connessione migliore e accorgimenti per scenari come quando si scende da un aereo o si entra ed esce da un ascensore. Non manca la commutazione intelligente tra rete cellulare e Wi-Fi. A livello di listino, l’Hi Nova 9 SE è prezzato a 2499 yuan, circa 362 euro, per l’assetto da 8+128 GB, ed a 2699 yuan, circa 361 euro, per 8+256 GB.

Da un marchio più noto, Meizu, mediante l’evento “Meizu Spring New Product Watching Party“, il secondo tenuto dal noto gruppo cinese in questa prima parte di 2022 (dopo quello di Gennaio), sono arrivati diversi accessori. Premesso che il sotto-marchio per lo smart living LiPro sarà diviso nelle serie S, E e A, all’interno della seconda è arrivata una striscia luminosa al prezzo di 99 yuan (14 euro) al metro. Sempre per il brand in questione, arriva un nuovo interruttore smart, in vari modelli e dimensioni, anche con batteria integrata, compatibile con lo speaker smart Tmall Genie di Alibaba, a partire da 99 yuan.

Nella serie di prodotti del sotto-brand PANDAER, Meizu ha inserito diverse cover per smartphone a tema No.19, con design mecha, una superficie ad alta trasparenza e una luminosa laser: lo zaino PANDAER Ice Energy Supercharged è stato aggiornato con la una superficie di scambio termico in ceramica Ultra, sincronizzabile con la modalità gaming dell’interfaccia Flyme. Il caricatore circolare Meizu PANDAER 15W, di tipo magnetico, supporta sia lo standard Apple che quello proprietario Meizu Magic.