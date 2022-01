Meizu presenta gli accessori smart PANDAER e Lipro per il comfort living

Nello stesso evento dedicato allo smartphone low cost mBlu 10, Meizu ha presentato, oltre al alcuni prodotti minori della gamma Lipro, anche diversi accessori smart della linea PANDAER, anch’essa destinata a esordire sul mercato in Cina e difficilmente destinata a superarne i confini (quanto meno in via ufficiale).

Il più curioso (sin dai pulsanti superiori a manopola) è risultato essere il “PANDAER x Elvis XOG Platinum Unicorn Cyber Bluetooth Speaker” (1.499 yuan, 207 euro) realizzato in collaborazione con Elvis Audio: quest’ultimo, dalla metallica e impermeabile (impermeabile secondo il grado IPX5) livrea Platinum Unicorn Patter in stile mecha realizzata in lega di zinco sottoposta a diversi processi di verniciatura, poggiato su una base meccanica sempre in metallo, include – in favore dell’audio customizzabile via Meizu EQ – un subwoofer per i bassi, e due unità indipendenti full-range da 48 mm.

Provvisto di varie connettività e porte (Bluetooth 5.0 e ingresso AUX per connettersi alle sorgenti, Type-C per la ricarica), l’originale speaker di Meizu può essere associato ad altri esemplari simili, per sfoggiare un suono stereo mentre, strizzando l’occhio ai gamers, mette a disposizione una modalità a bassa (80 ms) latenza.

Non sono poi mancati il power bank trasparente PANDAER × SHARGE da 130 W (999 yuan, 137 euro) con carica multi-protocollo QC/PD elargita da una batteria 21700 da 5.000 mAh con capacità da 74 Wh, sul quale spicca un display con cui visualizzare vari parametri (corrente, capacità in tempo reale e tensione), oltre alla tastiera meccanica trasparente ultra-touch PANDAER × IQUNIX (799 yuan, 108 euro), provvista di una batteria da 4.000 mAh, capace di connettersi via cavo, in Wi-Fi a 2.4 GHz o via Bluetooth 5.1, provvista di 80 caps con sovratasti in PBT (4 dei quali dedicati all’uso con i Mac) e di una fila di tasti funzioni inclinati per un più agevole tocco.

Grazie alla messa in campo della tecnologia di ricarica magnetica proprietaria Meizu mMagnet, invece, arrivano altri accessori. L’armatura posteriore di ricarica “PANDAER 40W Magic Magnetic Ice Energy Supercharged Back Armor” (269 yuan, 37 euro), redatta nei colori Nightingale, Platinum Unicorn e Frozen Ginza, è una soluzione di sovralimentazione ad assorbimento magnetico, con dissipazione del calore che le consente di arrivare sino a 40W (super ricarica wireless veloce Meizu) come potenza di picco, anche se è possibile limitarsi alla comune ricarica rapida wireless del brand da 27W, senza contare il supporto alla ricarica wireless di Apple e al consueto protocollo wireless Qi.

Per ottenere questo scopo è stato adottato un particolare “design per il condotto dell’aria dell’asse X“, è stata migliorata del 40% l’efficienza della dissipazione termica attiva, e del 50% quella passiva (via scala d’onda della tipologia passante) e, come se non bastasse, si è optato per una superficie di scambio termico interamente in ceramica. L’array dei magneti, poi, è stato configurato in modo da non interferire con la bobina di ricarica dello smartphone a cui aderisce, del quale contribuisce anche al raffreddamento termico (di 20° in al massimo 1 minuto), essendo provvista di una ventola capace di ruotare a 6.000 giri/min.

Per la serie di prodotti Lipro, invece, hanno fatto la loro comparsa un interruttore realizzato in 3 materiali (tra cui vetro e metallo) e con vari design, un pannello di ricarica a 3 porte in grado di erogare una potenza massima di 65W e di supportare lo standard di ricarica rapida Power Delivery, e diverse luci a binario magnetico. con 8 opzioni per lampade a luminosità elevata e 24 opzioni in totale.