Maimang 11: ufficiale il medio-gamma 5G (un tempo) targato Huawei

In seguito alle sanzioni tributate dagli USA per questioni di sicurezza (ed economiche), Huawei, per non disperdere il suo know how, ha ceduto alcuni rami d’azienda, tra cui Honor, divenuta una società a sé, e Maimang che, passata sotto il controllo di China Telecom Corporation, l’anno scorso ha messo in campo, in piena estate, il suo primo middle-range col nome di Maimang 10 SE 5G.

Proprio quest’ultimo ha appena ottenuto il suo erede grazie al nuovo Maimang 11. Lo smartphone, che ha fatto il suo esordio nel listino prodotti del rivenditore Tianyi col codice di modello TYH622M, vanta uno chassis opzionabile in tre colorazioni alternative, rappresentate dal nero Phantom Ink Black, dal bianco Tianshan Twilight Snow, e dal blu Xinghai. Nomi esotici a parte, il dispositivo integra – nello chassis sottile (8.89 mm di spessore) e non troppo pesante (210.4 grammi di peso), un ampio display, quasi in stile phablet, da 6.7 pollici.

Nello specifico, si tratta di un pannello LCD risoluto in HD+ (quindi a 1.600 x 720 pixel), con 60 Hz di refresh rate, 20:9 ratio di aspetto panoramico, 269 PPI, protezione antigraffio e notch a goccia d’acqua per la selfiecamera da 8 megapixel: posto di lato lo scanner per le impronte digitali, il retro è abbastanza spoglio per il totem che, a sinistra, allinea verticalmente, i sensori della multicamera duale (nonostante i 3 forellini, di cui uno è “cieco”), da 48 (principale, f/1.8, grandangolo a 26mm) e 2 (profondità, f/2.4) megapixel. Lato audio, è conservato il mini-jack da 3.5 mm per cuffie e auricolari.

Ai timoni di comando lo (Huawei) Maimang 11 pone il processore octacore (2.2 GHz) Mediatek Dimensity 700, realizzato a 7 nanometri e affiancato dalla GPU Mali-G75 MC2, all’insegna di un set elaborativo che comprende anche il processore d’immagine MiraVision, l’APU 3.0, e il modem per il 5G. Gli allestimenti di RAM e storage (espandibile via microSD di max 512 GB ulteriori) sono due, con il cliente che potrà scegliere tra la versione da 8+128 GB e quella da 8+256 GB, rispettivamente prezzate a 1.799 e 1.999 yuan (circa 256 e 285 euro).

Del resto della scheda tecnica pubblicata, in favore dei Maimang 11 di scuola Huawei fa parte anche la batteria, da 6.000 mAh, predisposta per garantire una ricarica rapida a 22.5W, e il sistema operativo, Android 11.