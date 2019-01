Tablet al CES 2019: Lenovo trasforma i suoi in display smart con Alexa, Nuvision propone un 2-in-1 con Windows 10

Anche i tablet, tra i tanti dispositivi presentati, non sono affatto mancati al CES 2019 di Las Vegas: Lenovo ne ha presentato un paio capaci, in ottica 2-in-1, di diventare addirittura degli Echo Show con supporto ad Amazon Alexa, mentre l’emergente Nurivision ha annunciato quello che si candida ad essere come uno dei più economici tablet 2-in-1 dell’anno.

Dalla Cina, oltre a vari portatili e convertibili, Lenovo ha portato in dote nella fiera hi-tech di inizio Gennaio anche due interessanti tablet, Android 8.0 based sostanzialmente simili (a parte prestazioni migliori per il secondo), gli Smart Tab M10 (242 x 168 x 8,1 millimetri, per 480 grammi) e P10 (242 x 167 x 7 mm, per 440 grammi), apprezzati per la loro capacità, connessi a una Smart Dock, di diventare (quando arriveranno in commercio a fine mese) dei display smart abilitati all’uso di Amazon Alexa.

In termini di specifiche, gli Smart Tab M10 (199 dollari) e P10 (299 dollari) includono un display IPS con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel, aspect ratio a 16:10) estesa su 10 pollici di diagonale, più luminoso (400 nit) nel secondo modello che nel primo (320 nit). Il processore è sempre un octa-core (1.8 GHz) Snapdragon 450, ma a cambiare sono le combinazioni mnemoniche, col P10 che può contare sulla coppia 4/64 GB, e l’M10 che si accontenta di 3/32 GB: in conseguenza del maggior lavorio computazionale, ed anche del supporto ad uno scanner per le impronte digitali, il P10 – tramite una porta microUSB Type-C 2.0 – ricarica una batteria da 7.000 mAh, mentre lo Smart Pad M10 si avvale di un comunque più che apprezzabile accumulatore da 4.850 mAh.

Le differenze tra i due modelli si rispecchiano anche nel multimedia, basi pensare alle fotocamere, ed al sound: lo Smart Pad P10 ha una selfiecamera da 5 megapixel e una postamera da 8, mentre l’M10 riduce la fotocamera per i selfie a 2 megapixel, e quella per i soggetti terzi a 5. Quanto ad altoparlanti, frontali, lo SmartPad P10 costeggia il display con 4 speaker, l’M10 “solo” con un paio.

La smartbar, inclusa nella dotazione di vendita, è un parallelepipedo (50 x 283.6 x 65.5 millimetri, per 520 grammi) con batteria inclusa e connessione Bluetooth 4.2, dotata di supporto ad Alexa grazie ai suoi 3 microfoni ad ampia ricezione, ed ai due speaker da 3 W: una volta innestata sotto i tablet, permette di ottenere risposte in tema di notizie, meteo, musica da ascoltare, ricetta da consultare, foto da far scorrere, e supporta il controllo della propria domotica.

Dall’americana Nuvision, specialista in prodotti di elettronica a basso costo, è arrivato (senza troppe informazioni di corredo) il tablet low cost 2-in-1 Supreme 1100, animato da Windows 10: quest’ultimo condivide lo chassis del predecessore Split 11, rispetto al quale migliora sia la tastiera (più solida, comoda, e con aggancio magnetico) che il processore, ora passato dal dual-core Intel Atom N3450 al probabile quad-core Intel Atom N7750, sempre con architettura Goldmont, ma più scorrevole nel gestire le applicazioni.