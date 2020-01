Steel 5: da Gionee lo smartphone entry level con dual camera squadrata

Nel 2018 ha rischiato il quasi fallimento, a causa del suo ex presidente intento a giocarsene i profitti al casinò ma, da allora, la hardware house cinese Gionee sembra essersi lasciata in peggio alle spalle, come dimostrato col recente varo di un fitness smartwatch e di un elegante smartphone economico: ora, la ripresa passa per un nuovo entry level, il Gionee Steel 5, con design ancora più al passo coi tempi.

Candidato all’esordio nei prossimi mesi, in quanto primo device aziendale calendarizzato per il 2020, Gionee Steel 5 ha una scocca (159.7 x 75.9 x 9.9 mm, per 175 grammi) in lega di alluminio color nero con un layout basato, frontalmente, sulla presenza di un notch a goccia d’acqua, ottimo per minimizzare la cornice superiore, difatti molto contenuta. Corredato da forme piuttosto arrotondate agli angoli, l’imminente device ha un retro che trae spunto tanto dai Pixel 4 quanto dagli iPhone 11, con un moderno bumper squadrato, scelto quale sede per la multicamera.

Partendo dal segmento multimediale, Gionee Steel 5 si presenta con un display LCD da 6.217 pollici, con ottimi angoli di lettura in quanto IPS, e risoluzione HD+ (quindi, da 1280 x 720 pixel, 267 PPI) estesa panoramicamente a 19:9: la selfiecamera arriva a 13 megapixel (f/2.0), e avalla una forma bidimensionale e AI based di Face Unlock mentre, sul retro, l’oblò quadrangolare colloca in basso due Flash LED (dual tone) e, immediatamente sopra, nella prima riga, due sensori, rispettivamente da 13 (messa a fuoco touch, con rilevamento di fase, riconoscimento dei volti, scatto a raffica, HDR, video a 1080/720p@30fps) + 2 (profondità) megapixel. Sempre in ambito multimediale, non manca un jack da 3.5 mm con Radio FM.

Assente lo scanner per le impronte digitali, il low cost (forse 139 euro, o 10.999 rupie) Gionee Steel 5 monta un processore octacore da 2 GHz (probabile Mediatek Helio P23 MT6763V equipaggiato con GPU Mali-G71 GPU MP2), con le dotazioni di RAM e storage (espandibile mediante microSD) da, rispettivamente, 4+64 e 6+128 GB. La batteria, ragguardevole in virtù dei suoi 5.000 mAh, garantisce un’autonomia di oltre 2 giorni di operatività (nello specifico: 800 ore di stand-by o 49 ore di chiamate), scontando però non troppo celeri tempi di ricarica (procedendo a 10W, 5V/2A).

Lato connettività, lo smartphone Gionee Steel 5 prevede il Dual SIM con 4G VoLTE, il Wi-Fi n, il Bluetooth 4.2, il GPS (A-GPS), ed una microUSB 2.0 (OTG): infine, il sistema operativo prescelto è Android Pie, sotto l’interfaccia Amigo OS.