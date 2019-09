Gionee Smart Life Watch: in arrivo lo sportwatch economico per il benessere dei millennial

Consapevole della crescente attenzione verso uno stile di vita più sano, la rediviva azienda cinese Gionee, ritornata in campo dopo un periodo difficile, ha annunciato, a partire dal mercato indiano, uno sportwatch accessibile, il Gionee Smart Life Watch, dall’ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Gionee Smart Life Watch ha un look decisamente in stile Apple Watch, con una cassa squadrata in acciaio indossabile (di livello 316L), impermeabile fino a 50 metri di profondità (5 atmosfere), con in cima un vetro Gorilla Glass leggermente curvo lungo tutti e quattro i bordi (2.5D), a protezione del display IPS, un pannello totalmente touch e a colori con 1.3 pollici di diagonale (3.3 cm), sotto il quale si cela una batteria da 210 mAh.

Secondo la società, grazie a tale power unit, il wearable in questione traduce l’effetto di una sola ricarica in un mese di stand-by, o in 15 giorni di funzionamento medio.

Associabile via Bluetooth con device sia Android (da 4.4 in avanti) che iOS (dall’8.0 e successivi), onde riceverne le notifiche, il Gionee Smart Life Watch è in grado di attenzionare diverse attività sportive, outdoor o indoor, il ciclismo, la corsa, la camminata, ovviamente il nuoto, il trekking, ed altro, fornendo parametri quali i passi fatti, le distanza coperte, le calorie bruciate, il monitoraggio cardiaco in real time 24h – oltre che ad app terze, come Strava e Google Fit – alla companion app (“G Buddy”) mediante la quale si potrà tenere sotto controllo il piano d’allenamento, ricevendo anche avvisi al conseguimento degli obiettivi, e sarà possibile ottenere sveglie, allarmi, e promemoria anti-sedentarietà.

Concepito anche per la generazione dei millennials, seppur nella sola, sobria ed elegante colorazione nera, il Gionee Smart Life Watch arriverà in commercio presso l’e-store Flipkart, a partire da sabato 14 Settembre, al prezzo di 2.999 rupie, corrispondenti a poco più di 38 euro.