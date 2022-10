Solana Saga: arriva in primavera il cryptophone 5G di tradizione "Essential"

Ascolta questo articolo

Ormai da qualche tempo si è chiusa l’avventura del brand, capitanato da Andy Rubin (uno dei creatori di Android), che aveva dato i natali al curatissimo smartphone Essential PH-1. I dipendenti di quell’azienda, però, confluiti nella nuova società OSOM (Out of Sight, Out of Mind), non si sono dati per vinti e hanno confermato (dopo i rumors di Giugno) le specifiche dello smartphone Solana Saga.

Noto in precedenza come OV1, Saga è uno smartphone sviluppato assieme a Solana mobile e, quindi, attento alla sicurezza ed al mondo delle criptovalute (come i poco fortunati rivali HTC Exodus 1 e 1s) con la suite, Android based, Solana Mobile Stack che fornirà app e servizi calibrati sulle criptovalute, la blockchain, la finanza decentralizzata, in cui le funzioni crypto saranno disattivabili dall’utente. Dotato di uno chassis (164 x 75,3 x 8,4 mm per 247 grammi) in acciaio inossidabile di color nero (fronteggiato dal verde acceso dei pulsanti) con inserti in titanio, impermeabile IP68, il nuovo crypto phone schedulato per la primavera del 2023, ma già pre-ordinabile (versando una caparra di 100 dollari sul prezzo finale di 1.000 dollari), si avvale, protetto da un vetro Corning Gorilla Glass Victus, di un display AMOLED da 6,67″, risoluto in FullHD+ a 1080p, con un refresh massimo di 120 Hz: il foro in alto al centro include una selfiecamera da 16 megapixel (f/2.4).

Dietro, sul retroscocca in ceramica, una placca metallica triangolare sporgente di 1,8 mm occupa un vertice col Flash LED, e gli altri due con i sensori fotografici della dual postcamera: questi ultimi, per ora ignoti, sono sostanziati in uno principale da 50 megapixel, con apertura a f/1.8 e stabilizzazione ottica, e uno ultragrandangolare da 12 megapixel (f/2.2). Sempre sul retro si trova lo scanner per le impronte digitali che, oltre allo sblocco del device, si occuperà pure di supportare gesture personalizzate.

Una batteria da 4.110 mAh, caricabile anche in wireless Qi, fornirà l’energia adeguata al sistema elaborativo, presieduto dal processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, con le memorie sostanziate in 12 GB di RAM LPDDR5 e 512 GB di storage UFS ampliabile via microSD. Sul piano delle connettività, il device è corredato con l’UWB, il Dual SIM 5G, il Wi-Fi 6, il GPS, il Bluetooth 5.2, e l’NFC, oltre che con un cavo di carica Type-C con un interruttore per passare “dalla modalità di sola ricarica a quella di trasferimento dati“.

Lato software, il Solana Saga avrà Android 13 stock con i servizi di Google, il portafoglio proprietario Seed Vault (ove stipare le chiavi crittografiche e con cui operare “transazioni in sicurezza”), il Saga Pass per l’ambiente Solana Mobile Stack in cui saranno ospitati anche gli NFT regalati ai primi 10mila acquirenti, e lo store per le Solada Dapp (app decentralizzate: es. Gameta, OpenSea, etc).