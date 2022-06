Solana Saga: in arrivo lo smartphone super sicuro per NFT e cryptovalute

Ascolta questo articolo

Dopo la chiusura per fallimento di Essential, il brand telefonico del co-fondatore di Android, Andy Rubin, molti ingegneri di quel brand fondarono l’azienda OSOM, con lo scopo di portare in commercio un Essential 2 (qui il primo), cosa che potrebbe ora concretizzarsi grazie a Solana Mobile (sussidiaria di Solana Labs) che, nello specifico, ha appena presentato il crypto-phone Solana Saga.

Destinato a sfidare i poco fortunati HTC Exodus 1 ed 1s, il Solana Saga (166.2 mm x 75.9 mm x 7.9 mm per 195 grammi), alias OSOM OV1 (appunto un Essential 2), si avvarrà di un display OLED da 6.67 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate: la selfiecamera, ubicata in un foro in alto al centro, è da 16 megapixel, mentre il retro, in un bumper dalla singolare forma piramidale inclinata, ospita una dual camera, con un sensore principale da 50 megapixel (Sony IMX766, f/1.8) e uno ultragrandangolare (120° di angolo visuale) da 12 megapixel.

A guidare il Solana Saga sarà il processore octacore top gamma di Qualcomm, ovvero il recente Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12 GB per quel che riguarda la RAM, mentre lo storage sarà dimensionato a 512 GB. Provvisto di 5G, GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, al suo interno sarà collocata una batteria da 4.100 mAh beneficiata dal supporto alla ricarica wireless.

Sul piano della sicurezza, oltre alla presenza di uno scanner posteriore per le impronte digitali, il Solana Saga sarà compatibile con l’exchange Orca, con l’NFT marketplace Magic Eden, con lo store per le app “Solana Mobile Stack”, e con il wallet Phantom, adoperabile per scambiare, ricevere, inviare, tramite la blockchain (rapida e con basse commissioni) di Solana, NFT (potendo anche maturare delle ricompense Sol rewards). Al momento, è possibile prenotare il crypto-phone Solana Saga versando una caparra, rimborsabile in caso di ripensamento, pari a 100 dollari.

Le spedizioni, saldato il totale, pari a 1.000 dollari, dovrebbero avvenire entro il primo trimestre del 2023, in mercati come il Canada, il Regno Unito, gli USA e “l’Europa“.