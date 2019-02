Samsung Galaxy Tab A 10.1: tablet entry level con One UI, maxi batteria, e supporto alla domotica

Nonostante il settore dei tablet sia in calo costante, anche a causa della concorrenza dei phablet, Samsung sembra continuare a credere nelle mattonelle intelligenti, magari arricchendole di funzionalità sino a poco tempo fa inedite. Anche il nuovo Galaxy Tab Galaxy Tab A 10.1 (2019), come il più premium Galaxy Tab S5e, gioca la carta dell’innovazione, calibrandola per il segmento medio-basso del mercato.

Il Galaxy Tab A 10.1 del 2019 ha una scocca (245 x 149 x 7.5 mm) quasi interamente in metallo (alluminio), tranne la striscia alta sulla “schiena”, necessaria a supportare le antenne delle connettività (Wi-Fi ac direct e, opzionalmente, LTE), realizzata in plastica. A causa della scelta in questione, di stampo premium, il device – pur essendo elegante, resistente, e leggero (460 grammi) – non può supportare la ricarica wireles della batteria (da 6.150 mAh), caricabile solo via microUSB Type-C.

Il frontale del Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab A 10.1 (2019) è dominato da un ampio display da 10.1 pollici con risoluzione da 1920×1200 pixel che, pur non essendo un Amoled (è un LCD TFT), annovera una modalità di lettura all’aperto, capace di elevarne la luminosità a 400 nits. La selfiecamera arriva a 5 megapixel, mentre la fotocamera posteriore si spinge sino agli 8 megapixel, con le risoluzioni di registrazione dei video che spaziano dall’UHD 4K@30fps al più modesto FullHD@30fps. In ambito sonoro, oltre al jack da 3.5 mm per le cuffie cablate, sono presenti – posteriormente – due speaker capaci di un suono immersivo grazie alle ottimizzazioni Dolby Atmos.

In termini di memorie, la scheda tecnica del Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab A 10.1 (2019) opta per 2 GB di RAM e per 32 GB di storage, espandibile via microSD (altri 400 GB): il processore, invece, è un octa-core (2 core A73 da 1.8 GHz per i compiti più impegnativi) fatto in casa, l’Exynos 7904, messo in tandem con la GPU Mali-G71 MP2. Sempre in ambito hardware, e per quanto attiene alle connettività, oltre a quelle già menzionate, il Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab A 10.1 (2019) implementa anche il GPS (BeiDou, Galileo, Glonass), ed il Bluetooth 5.0.

A livello software, invece, l’utente troverà Android Pie 9.0 rivestito dall’interfaccia One UI che, rispetto a quanto visto sui top gamma telefonici S9, o sul phablet Note 9, è adattata agli schermi ampi, del quali occupa tutta la superficie (come nel caso della griglia per il multi-tasking). Un plus molto interessante, dato che sono pressappoco 400 gli articoli a servirsene, è la possibilità di controllare vari elettrodomestici smart (es. i frigo smart dello stesso produttore, le lampadine Philips Hue, le videocamere di sorveglianza Netgear Arlo Pro, etc) tramite la piattaforma-hub Smart Things.

Se sul fratello maggiore Galaxy Tab S5e vige ancora il mistero quanto a data e prezzi di distribuzione, nel caso del Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab A 10.1 (2019) è già possibile programmare l’acquisto del terminale, che dovrebbe arrivare in commercio il 5 Aprile, a partire dal mercato europeo della Germania, nelle tonalità nero, oro, ed argento, con un prezzo di 210 euro per la variante Wi-Fi, e di 270 per quella Cellular (LTE).