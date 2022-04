Samsung Galaxy Quantum 3: ufficiale lo smartphone con sicurezza quantistica

Nel bimestre Aprile-Maggio, Samsung è solita, da un paio di anni, annunciare il suo smartphone iper sicuro della gamma Galaxy Quantum che, quest’anno, ha raggiunto la sua terza iterazione, raccogliendo l’eredità del modello varato nell’Aprile del 2021.

Animato da Android 12 sotto l’interfaccia proprietaria One UI 4.1, il nuovo Samsung Galaxy Quantum 3 (77.0 x 164.7 x 7.4 mm, 176 grammi), basato sull’hardware e sul design (al netto di colorazioni differenziate: bianco, blu, nero) del recentissimo medio-gamma Galaxy M53, mette in campo un display Super AMOLED, di tipo Infinity-O, quindi col foro centrale alto per la selfiecamera (32 megapixel), da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+, con un refresh rate di 120 Hz e uno scanner sottostante per le impronte digitali.

Sul retro, un quadrato allinea secondo lo schema 2×2 i sensori di una quadcamera, guidata da un sensore principale da 108 megapixel (autofocus, f/1.8), seguito da un ultragrandangolo da 8 megapixel (f/2.2), e da due per macro e profondità, sempre da 2 megapixel.

Le connettività dello smartphone super sicuro Galaxy Quantum 3 di Samsung prevedono il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.2, una micro USB Type-C: la batteria, da 5.000 mAh, viene ricaricata rapidamente, a 25W. Ai timoni di comando, il costruttore coreano ha piazzato il processore octacore Dimensity 900, un chip Mediatek che, quanto a memorie, fa affidamento su 6 GB di RAM e su 128 GB di storage espandibile via microSD di altri 1 TB.

Tuttavia, nel device in questione, è presente anche il chip di sicurezza crittografica a livello quantistico QRNG, che genera numeri realmente casuali, per mettere in sicurezza diverse attività digitali lato mobile, tra cui il gaming, l’accesso ai social, l’archiviazione dei dati degli utenti e, soprattutto, le loro transazioni finanziarie (pagamenti e mobile banking): un apposito indicatore, inoltre, segnalerà all’utente se in un dato momento sia in esecuzione il sistema per la sicurezza crittografica quantistica.

Secondo quanto comunicato, il Samsung Galaxy Quantum 3 sarà in vendita nella Corea del Sud, grazie all’operatore SK Telecom, la cui controllata elvetica ID Quantique ha partecipato allo sviluppo del chip securtivo di cui sopra, dal 22 Aprile, con spedizioni dal successivo 26, al prezzo di 618.200 won, circa 462 euro.