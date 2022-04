Samsung: ufficiale l’entry level Galaxy M53 5G con Android 12

Avvistato nelle scorse settimane nel sito di test di Geekbench, certificato come esistente dall’ottenimento del placet dall’ente Bluetooth SIG, è stato alfine svelato ufficialmente – mediante la pubblicazione nell’area stampa del sito istituzionale di Samsung – il nuovo smartphone entry level Galaxy M53 5G che, pur facendo parte della M Series come i precedenti M33 e M23, assume le vesti di downgrade economico del modello A73 5G anche se, al momento, non sono noti i relativi prezzi e i mercati di distribuzione.

Il Samsung Galaxy M53 5G ha uno chassis (77.0 x 164.7 x 7.4 mm, per 17 6 grammi) allestito nelle colorazioni Blue, Brown e Green. Il frontale, senza menzione di alcuna protezione Gorilla Glass in particolare, è di tipo Infinity O, quindi con un foro in alto al centro, per la selfiecamera, qui da 32 megapixel (f/2.2). Per il display, il costruttore coreano ha optato per un pannello Super AMOLED da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+, con un refresh rate di 120 Hz, ma senza scanner biometrico integrato, invece sloggiato di lato, nel pulsante d’accensione.

Il retro propone un bumper squadrato a sinistra, con un sensore ultragrandangolare da 8 megapixel (f/2.4, fuoco fisso), due sensori da 2 megapixel (f/2.4, fuoco fisso) di cui uno per le macro e uno per il rilevamento della profondità e, soprattutto, un sensore principale, verosimilmente un ISOCELL fatto in casa, da 108 megapixel (f/1.8, autofocus).

Per il processore, Samsung ha rinunciato ai proprietari Exynos, optando per un chip a 6 nanometri prodotto nelle fonderie di TSMC, quasi sicuramente coincidente con il Dimensity 900 di Mediatek (sebbene alcuni caldeggino un Qualcomm Snapdragon 750), con 2.4 GHz di frequenza di clock massima e scheda grafica Mali-G68 MC4. La RAM è da 6 GB, mentre lo storage arriva a 128 GB ed è espandibile via microSD di massimo 1 TB.

Sul piano energetico, il Galaxy M53 5G di Samsung monta una batteria da 5.000 mAh caricabile rapidamente a 25W: il Wi-Fi cala allo standard ac/5, ma il Bluetooth è di livello 5.2 e fa compagnia sia al GPS che alla porticina microUSB Type-C. Una nota di merito spetta, infine, al sistema operativo, Android 12, posto sotto l’interfaccia proprietaria One UI 4.1.