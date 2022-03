C’è anche lui: in sordina è ufficiale il Galaxy A73 5G di Samsung

Nel corso dell’evento Unpacked Awesome, Samsung, dopo aver dato il giusto rilievo ai medio-gamma Galaxy A33 e A53 5G in ragione della loro maggior distribuzione, compreso il mercato italiano, si è dedicata anche al varo di un altro smartphone middle-up, il Galaxy A73 5G, per ora non previsto nel Bel Paese (in buona compagnia quanto a defezioni).

Frontalmente, il successore del Galaxy A72 assunto nelle vesti del nuovo Galaxy A73 5G (163.7 x 76.1 x 7.6 mm per 181 grammi) sfrutta un design Infinity O, quindi con foro centrale per la selfiecamera da 32 megapixel (f/2.2) nello schermo, un pannellone Super AMOLED da 6.7 pollici, risoluto in FullHD+, con 120 Hz di refresh rate, protezione Gorilla Glass 5, ed AI (intelligenza artificiale) chiamata ad aumentarne la luminosità per una miglior leggibilità negli ambienti luminosi (es. all’aperto).

Sul retro dello chassis impermeabile IP67 si son rivelati esatti i rumors che volevano, nella “gobba” sporgente a sinistra, una quadcamera in cui i sensori da 12 (ultragrandangolo, f/2.2), 5 macro (f/2.4) e 5 (profondità, sempre f/2.4), sono capitanati da un sensore principale da 108 megapixel (f/1.8) stabilizzato otticamente, con miglioramenti nella modalità notte, modalità fun con supporto nativo verso Snapchat ed emoji, e frame rate automatico che, durante le registrazioni, viene regolato in base all’illuminazione

Dalla line-up vista a inizio evento, anche il Galaxy A73 trae la batteria da 5.000 mAh con carica rapida Super Fast Charging da 25W via caricatore NON incluso per ragioni di “ecologia” (che, però, ad esempio nel caso di Apple han pagato e molto, anche come guadagni in accessori). La scheda tecnica comunicata, da affinarsi in caso d’arrivo in Italia o in più mercati rispetto a quelli iniziali, parla di un processore octacore, da SamMobile identificato nello Snapdragon 750G, sebbene per altre fonti sia da considerarsi arruolato uno Snapdragon 778G, apportatore del 5G sub-6 GHz quale connettività prevista assieme a Bluetooth 5.0 e al Wi-Fi 6.

Gli allestimenti di memoria del Galaxy A73 sono sostanziati combinando 6 od 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage, ampliabili di altri 1 TB via microSD. Chiude l’insieme l’avallo securtivo del chip crittografico Samsung Knox, sempre con la One UI 4.1 sotto Android 12, per un device schedulato per l’esordio dal 22 Aprile, quindi tra oltre un mese (preceduto da un altro evento, il 19 Aprile).