Galaxy A Quantum: Samsung ufficializza il 5G phone più sicuro al mondo

A poco più di un mese di distanza dalla messa in campo del medio-gamma Galaxy A71 5G, Samsung ha annunciato – inizialmente in patria, e senza troppe fanfare – un’evoluzione dello stesso device, denominata Samsung Galaxy A Quantum, caratterizzata dall’accreditarsi come uno dei più sicuri smartphone presenti al mondo.

Samsung Galaxy A Quantum (75.5 x 162.5 x 8.1mm, per 195 grammi) dispone di un minuscolo (2.5 x 2.5 mm) chip SKT IDQ S2Q000, ideato dall’elvetica ID Quantique che, ricorrendo a un sensore CMOS per il rilevamento dei fotoni, emessi da un LED, li traduce in sequenze numeriche di elevata casualità (cioè senza schermi e decisamente imprevedibili) a livello quantico, adoperabili per usare in sicurezza (accesso/log in) specifici servizi, gestire i pagamenti via SK Pay, o per criptare documenti importanti (es. bancari, assicurativi).

In termini di scheda tecnica, Samsung Galaxy A Quantum esibisce – dietro un vetro Gorilla Glass 3 – un display AMOLED da 6.7 pollici, con il FullHD+ esteso in 20:9, lo scanner per le impronte integrato, e un foro centrale alto per la selfiecamera da 32 megapixel (f/2.2, video 1080p@30fps). Il retro della scocca, in plastica colorata (Prism Cube Black, Prism Cube Blue, Prism Cube Sliver), propone in un bumper rettangolare con assetto a L i sensori della quadrupla fotocamera, da 64 (f/1.8, messa a fuoco fasica, HDR, video sino al 4K@30fps stabilizzati elettronicamente con giroscopio), 12 (grandangolare, f/2.2, panorama), 5 (profondità f/2.2), 5 macro (f/2.4) megapixel.

Il processore octacore (2.2 GHz) Exynos 980 e la GPU Mali-G76 MP5 sfruttano 6 od 8 GB di RAM e 128 GB (UFS 2.1) di storage, espandibile a 1 TB massimi via microSD. Corredato di NFC, il Galaxy A Quantum di Samsung beneficia del 4 e del 5G, del Wi-Fi ac dual band, del Bluetooth 5.0, del GPS (A-GPS, BeiDou, Glonass, Galilei), del jack da 3.5 mm, e della microUSB Type-C: quest’ultima porta l’energia per il fast charging (da 25W) alla batteria, da 4.500 mAh.

Degno rivale dell’altrettanto sicuro HTC Exodus 1, il Samsung Galaxy A Quantum, animato da Android 10 sotto interfaccia One UI 2.0, arriverà in commercio tra una settimana, il 22 Maggio, al prezzo di 649.000 won coreani, pari a pressappoco 488 dei nostri euro.