Samsung Quantum 2: ufficiale il nuovo top gamma con sicurezza quantica

Dopo l’esperimento condotto lo scorso anno, col primo modello, la sudcoreana Samsung ritenta la strada dello smartphone con sicurezza quantica, annunciando – in collaborazione con l’operatore locale SK Telecom – lo smartphone Galaxy Quantum 2, destinato ad arrivare in Occidente (privo però delle feature securtive in questione) sotto il moniker di Galaxy A82 5G.

Il frontale del Galaxy Quantum 2 (169.9 x 73.8 x 8.1 mm, per 176 grammi) prevede un display Dynamic AMOLED da 6.7 pollici, risoluto in WQHD+, con 120 Hz di refresh rate (ma in FullHD), uno scanner d’impronte digitali sotto la sua superficie, e un foro in alto al centro, per la selfiecamera da 10 megapixel. Il lato alto ospita il vassoio per il Dual SIM, mente a destra si trova il bilanciere del volume e il power-on, e in basso spiccano l’altoparlante con Dolby Atmos, il microfono, e la microUSB Type-C.

Caricabile rapidamente a 25W (sebbene il caricatore in confezione non vada oltre i 15W) nella sua batteria da 4.500 mAh, il Galaxy Quantum 2 esibisce, sul retro, in grigio, viola chiaro, e bianco, uno stile simile a quanto visto sui modelli Galaxy A52 (anche 5G) ed A72, con un modulo rettangolare che ospita una tripla fotocamera, da 64 (principale, f/1.8, stabilizzazione ottica), 12 (ultragrandangolo da 123°, f/2.2), e 5 (terziario, f/2.4) megapixel.

Lo chassis, impermeabile come da certificazione IP67, ospita un setting logico di fascia alta, con il processore octacore Qualcomm Snapdragon 855+ supportato da 6 GB di RAM e da 128 GB di storage, cui uno slot assicura l’espansione sino a ulteriori 1 TB. Assieme ai circuiti in questione, dai laboratori di ID Quantique arriva, con una superficie di 2.5 mm quadrati, il generatore di numeri casuali più piccolo al mondo, in grado di ottenere sequenze numeriche prive di schemi dopo aver rilevato, via sensore di luminosità, la luce emessa da un LED. Secondo quanto comunicato, avvalendosi di tale smartphone, gli utenti saranno in grado di usare i loro servizi, verosimilmente bancari, legati e pagamenti o acquisti online (es. Standard Chartered Bank, Shinhan Bank), ma anche di altro genere (stante la compatibilità con le API Android Keystore), in modo più sicuro.

Attrezzato anche con la tecnologia MST (trasmissione magnetica sicura) in appoggio ai pagamenti con Samsung Pay, il Galaxy Quantum 2 di Samsung sarà disponibile dal prossimo 23 Aprile, in Corea del Sud, preceduto da 10 giorni di pre-ordini nel corso dei quali gli acquirenti saranno omaggiati con gli auricolari Galaxy Buds Live.