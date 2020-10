Samsung Galaxy A42 5G: ufficiale l’infografica con le specifiche complete

Accennato a inizio Settembre con specifiche incomplete, è stato alfine svelato completamente, mediante un’infografica ufficiale, il nuovo smartphone più economico (rispetto all’A51) di Samsung provvisto di connettività 5G, il Galaxy A42 5G, chiamato a competere con calibri della portata dell’OnePlus Nord, del Pixel 4a, e dello Xiaomi Mi 10 Lite 5G.

Samsung Galaxy A42 5G adotta una scocca (164.3 x 75.8 x 8.6 mm) in plastica redatta nelle singolari colorazioni a 4 toni progressivi Prism Dot Black, Prism Dot Gray, e Prism Dot White, risultando maneggevole, in quanto leggero (193 grammi), nonostante si erga sino a includere un Super AMOLED display Infinity-U HD+ da 6.6 pollici, inclusivo di un sensore per le impronte digitali, e sormontato – nel waterdrop – dalla selfiecamera, pari a 20 (f/2.2) megapixel.

Sul retro, un vero e proprio bumper squadrato posto a sinistra, alloggia la quadcamera, da 48 (principale, f/1.8), 8 (ultragrandangolo, f/2.2), 5 (profondità, f/2.4), 5 (macro, f/2.4) megapixel, posta sopra il Flash LED.

Di recentissimo varo, il processore octacore Snapdragon 750G, corredato dalla GPU Adreno 619 (una delle prime destinate ad avere i driver aggiornabili via Play Store), e soprattutto apportatore del modem per il 5G, ottiene il supporto di 4 GB di RAM, sebbene in alcuni mercati siano previste anche opzioni per 6 ed 8 GB. Lo storage, in ogni caso, si ferma a 128 GB, espandibili via microSD sino a un massimo di ulteriori 1 TB.

Attrezzato per il Wi-Fi 6 ed il Bluetooth 5.0, oltre che per il GPS e il Dual SIM con 4 e 5G, il Samsung Galaxy A42 mette a disposizione delle nuove connettività, esigenti energeticamente, un’adeguata batteria da 5.000 mAh, caricabile via Type-C avvalendosi del fast charge adattivo (15W), a sua volta beneficiata con le opzioni in tema di autonomia e risparmio energetico portate in dote da Android 10, celato sotto l’interfaccia proprietaria One UI del produttore sudcoreano.

Secondo quanto reso noto da XDA Developers, Samsung Galaxy A42 5G esordirà nel Regno Unito, al prezzo di 349 sterline, il prossimo 6 Novembre: lo sbarco continentale è previsto nel medesimo mese, in diversi paesi europei, tra cui la Germania, in cui lo store locale di Amazon ha già prontamente listato il prodotto a 369 euro.