Royole Flexipai 2: il nuovo smartphone pieghevole pronto a sfidare Samsung, Huawei e Motorola

Dopo la comparsata avvenuta lo scorso marzo, in forma prototipale, nelle scorse ore, nel corso di un evento virtuale condotto dal CEO Bill Liu, è stato al fine presentato, in forma definitiva, il nuovo smartphone pieghevole Flexpai 2 della cinese Royole (Rouyu) che, già col primo modello, datato nel 2018, aveva di fatto creato la categoria degli smartphone pieghevoli (foldable).

Royole Flexpai 2 (339 grammi, nelle colorazioni Sunrise Gold, Cosmic Gray, Midnight Black) si basa sulla nuova cerniera 3S Super Seamless & Stepless che, garantita per 1.8 milioni di flessioni, secondo un meccanismo simile a quello del Mate XS di Huawei, chiude (ed apre) il più sottile e resistente schermo Cicada di 3a generazione, sì che il dispositivo passi dallo stato di aperto (186,2 x 133,8 x 6,3 mm), in cui propone un display OLED da 7.8 pollici risoluto in 1920 x 1440 secondo un aspetto panoramico a 4:3, a quello di chiuso (89,4 x 133,8 x 12,8 mm), in cui propone un display principale da 5,5 pollici (risoluto a 1440 x 900 pixel) e uno secondario da 5.4 pollici (1440 x 810 pixel).

Quest’ultimo è affiancato, a sinistra, da una cornice spessa, sulla quale è presente una quadcamera da 64 (principale, f/1.89), 32 (ritratto, f/2.0), 16 (ultragrandangolo a 116°, f/2.2), 8 (telescopico con zoom 3x, f/2.4) megapixel, mentre in basso è collocata un’area sensibile al tocco (per impostare lo split screen e lavorare con due app affiancate, o per ridestare il dispositivo dallo stand-by).

Come emerso mesi fa, il processore è l’octacore Qualcomm Snapdragon 865, coadiuvato dalla GPU Adreno 650: la RAM, LPDDR5, e lo storage, UFS 3.0, permettono le configurazioni da 8GB + 256 (9.988 yuan o 1.250 euro) e 12 + 512 GB (11.588 yuan o 1.450 euro).

Equipaggiato con connettività molto recenti (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, 4 e 5G via Dual nanoSIM), il Royole Flexipai 2, animato da una personalizzazione (waterOS 2.0) di Android 10, comprende anche il GPS (A-GPS, Beidou, Galileo, Glonass), una microUSB 3.1 Type-C con cui si carica, rapidamente a 18W (Quick Charge 4.0), la batteria da 4.450 mAh, una coppia di speaker stereo e, sul lato, un sensore d’impronte digitali.